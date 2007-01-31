جشنواره سراسری عکس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اعلام کرد تعامل هنرمندان با شعائر اسلامی و پر رنگ کردن نقش مساجد درحوزه های مختلف ازنگاه دوربین از اهداف اصلی این جشنواره است. این جشنواره برمبنای سه محور نقش مسجد دراحیای محرم وصفر، تاثیر مساجد درتداوم انقلاب اسلامی و نماز ظهرعاشورا استوارشده است.



فرصت ارسال آثار که دردو بخش دوربین دیجیتال ودوربین های تلفن همراه انجام می شود تا پایان ماه صفر برابر با 28 اسفند 1385 اعلام شده است.علاقمندان می توانند آثارخود را ازطریق سایت اینترنتی www.shabestan.ir ارسال کنند.

سفرزیارتی به مشهد مقدس، دوربین دیجیتال، سکه تمام بهارآزادی وجوایزنقدی وغیرنقدی ازجوایز جشنواره سراسری عکس مسجد، انقلاب وعاشوراست.