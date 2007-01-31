ویژه نامه جشنواره فیلم فجر در "تهران امروز"

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین ویژه نامه جشنواره فیلم فجر روزنامه تهران امروز در بخش گزارش با عنوان "آشیانه سیمرغ کجاست؟" به صنف های جشنواره فیلم فجر در جریان سازی سینمای ایران پرداخته است. همچنین پرکارترین زنان حاضر در جشنواره با مطلبی تحت همین عنوان معرفی شده اند. در این بررسی، رخشان بنی اعتماد و لاله اسکندری پرکارترین زنان جشنواره شناخته شده اند.

"تهران امروز" در گزارشی کوتاه شرح حال فیلم های ایرانی تولید شده در سال گذشته که به واسطه رای هیئت انتخاب از حضور در جشنواره محروم شده اند، معرفی کرده است. فهرست قطعی فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره، معرفی اسامی آثار حاضر در بخش های مختلف مسابقه سینمای معناگرا، سینمای پایداری، مسابقه سینمای آسیا، مسابقه فیلم های کوتاه ایرانی و بین الملل و بخش سینما و هنرهای دیگر از جمله مطالب این ویژه نامه است.

همچنین حرف امروز سینمایی "تهران امروز" به نحوه بهره گیری از حضور میهمانان خارجی پرداخته است. این مطالب با عنوان مهمانان خارجی را دریابیم به قلم عباس عبدالعلی زاده منتشر شده است. فریدون صدیقی، روزنامه نگار در بخش منتقدان جشنواره به بررسی ویژگی ها و کاستی های جشنواره پرداخته است. علاقمندان سینمای جهان هم گزارشی را با عنوان ضیافت سینمای جهان می خوانند. در این بخش مهمترین فیلم های خارجی جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفته است.



روزنامه تهران امروز از این پس در صفحات هشت و نه خود با انتشار مطالب مختلف تا آخرین روز، جشنواره فیلم فجر را همراهی می کند. گفتگو با کارگردان های مطرح بخش مسابقه سینمای ایران و بین الملل، میهمانان و فیلم های کوتاه ایرانی، گزارش های موضوعی، ستون منتقدان جشنواره، ستون حرف امروز و ... رنگین کمان خواندنی ویژه نامه سینمایی تهران امروز را تشکیل می دهد.