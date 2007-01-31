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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

در همایش "مائده های تفکر بر خوان فلسفه"

اهمیت پرسش حکمی و فلسفی و جایگاه آن در عرصه تفکر و فرهنگ بررسی می شود

در همایش "مائده های تفکر بر خوان فلسفه" با حضور دکتر راسخی اهمیت پرسش حکمی و فلسفی و جایگاه آن در عرصه تفکر و فرهنگ بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درهمایش "مائده های تفکر بر خوان فلسفه" که سه شنبه اول اسفند در دانشگاه الزهراء برگزار می شود طی دو سخنرانی دکتر فروزان راسخی اهمیت پرسش حکمی و فلسفی و جایگاه آن در عرصه تفکر و فرهنگ را بررسی می کند.

دکتر آیت اللهی نیز به بررسی ساختار و کارکردهای فلسفه در غرب و مقایسه آن با جایگاه و کارکردهای فلسفه در ایران می پردازد.

همچنین در این همایش کارگاه آموزشی استراتژیهای جسستجو در محیط وب و پایگاههای اطلاعاتی و همچنین کارگاه آموزش رزومه نویسی برگزار می شود.

این همایش به اهتمام انجمن علمی - دانشجویی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهراء و با همکاری اداره کل فرهنگی وزارت علوم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، خانه حکمت و فلسفه فردید و مؤسسه دانش و پژوهش برگزار می شود.

کد مطلب 441777

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