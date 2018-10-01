مسدود کردن هر چاه به ۵ میلیون تومان هزینه نیاز دارد

حسن ساسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه مسدود کردن چاه های غیر مجاز اولویت اول شرکت آب منطقه ای اصفهان است اما با توجه به اینکه نیاز به صرف هزینه ۵ میلیون تومانی برای مسدود کردن هر چاه است و همچنین از سوی دیگر نیاز به دریافت مجوز قانونی و حکم قضایی است بنابراین این روند با سرعت کندی پیش می رود.

وی با بیان اینکه امروز خشکسالی سبب شده که بسیاری از چاه های غیر مجاز نیز خشک شود، ادامه داد: از سال ۸۴ تاکنون بالغ بر ۵ هزار و ۱۵۰ چاه غیر مجاز در استان اصفهان پر شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه هم اکنون نیز تعداد زیادی چاه غیر مجاز فعال داریم، گفت: طبق قانون توزیع عادلانه آب که در سال ۶۱ به تصویب رسید حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با موافقت وزارت نیرو انجام شود و هر مجوز حفر و بهره برداری با توجه به ویژگی های منطقه از نظر طبقات زمین و آب های زیرزمینی و پیش بینی مقررات قانونی صادر می شود.

وی افزود : مطابق با ماده ۴۵ این قانون دارندگان چاه های غیر مجاز از ۱۵ روز تا ۳ ماه زندانی می شوند.

ساسانی گفت: بر اساس دستورالعمل ها در صورت برداشت غیرمجاز از منابع آبی و آبخوان ها فرد متخلف ملزم به پرداخت خسارت است.

وی علت تخلف و حفر چاه های غیرمجاز را اقتصادی و اجتماعی و نبودن فرهنگ مناسب در جامعه عنوان کرد و گفت: پرداختن حق النظاره چاه های عمیق برای کشاورزان دشوار است و شاید برخی به این علت برای گرفتن مجوز حفر چاه مراجعه نمی کنند در حالی که مجلس از سال ۸۳ کشاورزان را از پرداخت حق النظاره آب معاف کرده است.