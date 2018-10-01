به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از سی‌وسومین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران – آذربایجان از مقابل ساختمان شهرداری ارومیه استارت خورد و ورزشکاران، مسافت ۲۱۰ کیلومتری بین دو شهر ارومیه تا جلفا را به رقابت پرداختند.

در نهایت رکابزن تیم ملی روسیه فاتح دور دوم تور آذربایجان شد.

نتایج این مرحله به این شرح است:

نفر اول: دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه با ثبت زمان ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه

نفر دوم: محمد رجبلو از تیم ملی ایران با ثبت زمان ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه و ۳ ثانیه

نفر سوم: مایکل استوکمن از تیم تارتلتتو ایزورکس بلژیک با ثبت زمان ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه و ۳ ثانیه

پیراهن طلایی: دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه

پیراهن سفید: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد

پیراهن قرمز کوهستان: سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز

پیراهن سبز: محمد گنج خانلو از تیم پیشگامان کویر یزد

نفرات برتر خط کوهستان در ۱۰۱ کیلومتر نیز بدین شرح است:

۱- میخائیل استوکمن از تیم تارتلتو بلژیک

۲- دیمتری سکولو از تیم ملی روسیه

۳- محمد رجبلو از تیم ملی ایران

نفرات برتر خط امتیازی کیلومتر ۱۴۷ نیز بدین شرح است:

۱- دیمتری سکولو از تیم ملی روسیه

۱- میخائیل استوکمن از تیم تارتلتو بلژیک

۳- محمد رجبلو از تیم ملی ایران

سی و سومین دوره توربین المللی ایران- آذربایجان در شش مرحله به مسافت ۹۹۹ کیلومتر در مسیر استان های آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی برگزار می شود.

تیم هایی از کشورهای قزاقستان، آلمان، لیتوانی، بلژیک، هلند، جمهوری آذربایجان، روسیه، چک و جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها حضور دارند.