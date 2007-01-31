29 بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم فوتبال امید اسامی 29 بازیکن برای حضور در اردوی دو روزه این تیم که در کمپ تیم های ملی برگزار می شود را اعلام کرد.

بازیکنان دعوت شده می بایست با تمامی لوازم ورزشی ساعت 10 صبح روز شنبه 14/11/85 خود را به کادر فنی این تیم در کمپ تیمهای ملی معرفی کنند.

ملی‌پوشان امید روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 بهمن ماه در اردو به سر می‌برند و چهار جلسه تمرینی را در این دو روز(دو نوبت صبح و بعدازظهر) پشت سر خواهند گذاشت.

اسامی دعوت‌ شدگان بدین شرح است :

سوشا مکانی، حنیف عمران‌زاده، ابراهیم کریمی، علی حمودی، میلاد نوری، میلاد میرترابی، نادر احمدی، میلاد میداودی، مهرداد اولادی، میلاد پولادی، حسین ماهینی، محسن فروزان، علیرضا حقیقی، مهدی چمن‌آرا، ایمان گل علی‌زاده، رضا نظیف‌کار، حامد شیری، عادل کلاه‌کج، امید روان‌خواه، علیرضا امینی، شهرام گودرزی، احسان خرسندی، محسن حمیدی، اسماعیل نظری، محمد پروین، رضا طاهری، محمد غلامین، سعید چاه‌جوئی و امین منوچهر.