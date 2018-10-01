رهایی ۲ گروگان و دستگیری ۳ آدم ربا در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: در پی ربایش ۲ پسربچه ۸ و ۱۲ ساله در یکی از مناطق شهر زاهدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در پی تحقیقات و پایش اطلاعاتی گسترده ، محل اختفای گروگان گیران را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی عملیات آزاد سازی گروگانان را آغاز کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: گروگانگیران از آنجایی که توان مقابله با ماموران را نداشتند عرصه را بر خود تنگ دیده و از محل متواری و گروگان ها در کمتر از ۵ روز آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده برگشتند.

وی گفت: در ادامه این عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یک سری کار پیچیده اطلاعاتی، ۳ تن از آدم ربایان را شناسایی و دستگیر و پس از بازجویی های اولیه با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه علت وانگیزه این آدم ربایی اختلافات مالی بود، خاطر نشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد مجرمان نظم، امنیت و آسایش شهروندان را برهم زنند و در صورت هر گونه اقدام غیر قانونی با هنجار شکنان برخورد قاطع خواهد شد.