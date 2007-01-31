دعوت متکی به اجلاس وزرای خارجه همسایگان عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام، زیباری با اشاره به سوابق برگزاری اجلاس وزرای خارجه همسایگان عراق در چهار سال گذشته در پایتخت های کشورهای همسایه تصریح کرد: عراق از پیشنهاد برگزاری اجلاس در بعداد استقبال کرده و از جناب آقای متکی به منظور شرکت در دهمین اجلاس وزرای خارجه همسایگان عراق در بغداد دعوت به عمل می آرود.

در این میان زیباری اظهار امیدواری کرده که وزیر امور خارجه کشورمان شخصا در راس یک هیات عالی رتبه در آن شرکت نماید.

وزیر امور خارجه کشورمان با پذیرش دعوت ابرار امیدواری کرد با تشریک مساعی تمامی کشورهای همسایه بتوان در مساعدت به مردم و دولت عراق موجبات برقراری امنیت و ثبات عراق را فراهم سازد.

لازم به یادآوری است که پیشنهاد برگزاری اجلاس دهم وزرای خارجه همسایگان در بغداد اخیرا در سفر وزیر امور خارجه سوریه به تهران از سوی وزیرامور خارجه کشورمان مطرح گردید که از سوی وی استقبال و مقرر شد بطور مشترک این ابتکار به طرف عراقی منعکس و پیگیری شود.