ایران برای گسترش روابط با آفریقا نیازی به واسطه ندارد / قدردانی مقامات اتیوپیایی از تلاش ایران برای حل منازعه چاد و سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار پیام دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران به هشتمین اجلاس اتحادیه به رئیس اتحادیه تسلیم شد.

متکی در این دیدار با اشاره به ظرفیت فراوان قاره آفریقا گفت: آفریقا با ایجاد اتحادیه به سمت بازسازی و بهره گیری یکپارچه از ظرفیت های گسترده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حرکت می کند.

وی افزود: ایران مصمم به گسترش همکاری ها بخصوص در زمینه اقتصادی با قاره آفریقا است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است منابع و معادن وسیع و فراوان موجود در قاره آفریقا می تواند در کنار تکنولوژی و تجربه جمهوری اسلامی ایران در جهت منافع ملی طرفین باشد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما علاوه بر روابط دوجانبه با کشورهای آفریقایی روابط با اتحادیه را در چارچوب تقویت مناسبات با آفریقا سازنده و مفید ارزیابی می نماییم.

در این دیدار، رئیس اتحادیه آفریقا نیز با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی گفت: ایران به عنوان یک کشور بزرگ و قدرتمند منطقه آسیا، جایگاه ویژه ای در آفریقا دارد و حضور ایران در همه اجلاس های سران این اتحادیه بیانگر این موضوع است.

وی افزود: ما در همه اجلاس های سران پیام ایران را داشته ایم و از این بابت تشکر می کنیم.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ایران خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که برای گسترش روابط با آفریقا نیازی به واسطه ندارد. وی از تلاش های دیپلماتیک ایران برای حل اختلافات برخی کشورهای آفریقایی قدردانی کرد.

همچنین منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان با تامبو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیدار و پیرامون روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی و موضوع هسته ای گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران تنها کشوری است که در طول تاسیس آژانس بیشترین و بهترین همکاری را با این سازمان داشته است.

وی افزود: کلیه فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی هسته ای شفاف و آشکار است و گزارش های البرادعی همه بیانگر عدم انحراف ایران از مقررات NPT در این فعالیت است.

متکی افزود: ما هیچگاه از حقی که در چارچوب عضویت در سازمان بدست آورده ایم نمی گذریم.

وی تصریح کرد: صدور قطعنامه شورای امنیت رویکرد سیاسی و با فشار آمریکایی ها صورت گرفته و نمی تواند مورد پذیرش ملت ایران باشد.

در این دیدار، رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم بر شفاف بودن فعالیت های هسته ای ایران تاکید و استفاده از انرژی هسته ای را حق همه کشورهای عضو NPT از جمله ایران دانست.

به گزارش مهر، منوچهر متکی که به منظور شرکت در هشتمین اجلاس سران کشورهای آفریقایی در اتیوپی بسر می برد، همچنین با نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها گسترش روابط دو جانبه خصوصا در زمینه های سیاسی و اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت و مقامات اتیوپیایی از تلاش های ایران برای حل منازعه چاد و سودان قدردانی کردند.

گسترش روابط پارلمانی، افزایش حجم روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دو کشور ازجمله مواردی بود که مورد تاکید طرفین قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با رئیس جمهور کومور دیدار و پیرامون گسترش روابط دوجانبه بحث و گفتگو کرد.