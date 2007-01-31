  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۳۶

پس از 100 سال ؛

مناطق کویری مسیر اکوتوریستی دهسلم نهبندان به شهداد احیا شد

به منظور توسعه گردشگری مناطق کویری و بیابانی کشور و معرفی جذابیت‌های اکوتوریستی کویرهای ایران، مناطق کویری مسیر تاریخی و اکوتوریستی دهسلم به شهداد در خراسان جنوبی پس از 100 سال احیا شد .

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این اقدام که برای نخستین بار از سوی شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی و با هدف معرفی جذابیت‌های اکوتوریستی کویر عظیم و زیبای لوت واقع در جنوب خراسان جنوبی انجام شد، مسیر‌های قدیم کاروان‌های شتر‌سوار احیا شد.

مسئولان برگزاری ، دست ‌آورد این سفر را علاوه بر کسب اطلاعات از استعدادهای گردشگری حاشیه شمالی کویر لوت، تهیه عکس و فیلم، معرفی ظرفیت‌های گردشگری کویرهای استان، جذب توریست، تجهیز سایت اینترنتی کویرهای ایران و پیمایش بیش از 300 کیلومتر مسیرهای بیراهه شنی با بهره‌گیری از مجرب‌ ترین کویرنوردان ایران بر شمردند.

در احیا مناطق کویری مسیر تاریخی و اکوتوریستی دهسلم نهبندان به شهداد از خودروهای دو دیفرانسیل مجهز و موتورهای تریل پرقدرت، تجهیزات فنی و پیشرفته ناوبری ماهواره ‌ای و تجهیزات مدرن کمپینگ استفاده شد.

همه هزینه‌های این سفر تحقیقاتی را شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی به طور مستقل تأمین کرده است.
 

کد مطلب 441796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه