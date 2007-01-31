مناطق کویری مسیر اکوتوریستی دهسلم نهبندان به شهداد احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این اقدام که برای نخستین بار از سوی شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی و با هدف معرفی جذابیت‌های اکوتوریستی کویر عظیم و زیبای لوت واقع در جنوب خراسان جنوبی انجام شد، مسیر‌های قدیم کاروان‌های شتر‌سوار احیا شد.

مسئولان برگزاری ، دست ‌آورد این سفر را علاوه بر کسب اطلاعات از استعدادهای گردشگری حاشیه شمالی کویر لوت، تهیه عکس و فیلم، معرفی ظرفیت‌های گردشگری کویرهای استان، جذب توریست، تجهیز سایت اینترنتی کویرهای ایران و پیمایش بیش از 300 کیلومتر مسیرهای بیراهه شنی با بهره‌گیری از مجرب‌ ترین کویرنوردان ایران بر شمردند.

در احیا مناطق کویری مسیر تاریخی و اکوتوریستی دهسلم نهبندان به شهداد از خودروهای دو دیفرانسیل مجهز و موتورهای تریل پرقدرت، تجهیزات فنی و پیشرفته ناوبری ماهواره ‌ای و تجهیزات مدرن کمپینگ استفاده شد.

همه هزینه‌های این سفر تحقیقاتی را شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی به طور مستقل تأمین کرده است.



