مناطق کویری مسیر اکوتوریستی دهسلم نهبندان به شهداد احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این اقدام که برای نخستین بار از سوی شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی و با هدف معرفی جذابیتهای اکوتوریستی کویر عظیم و زیبای لوت واقع در جنوب خراسان جنوبی انجام شد، مسیرهای قدیم کاروانهای شترسوار احیا شد.
مسئولان برگزاری ، دست آورد این سفر را علاوه بر کسب اطلاعات از استعدادهای گردشگری حاشیه شمالی کویر لوت، تهیه عکس و فیلم، معرفی ظرفیتهای گردشگری کویرهای استان، جذب توریست، تجهیز سایت اینترنتی کویرهای ایران و پیمایش بیش از 300 کیلومتر مسیرهای بیراهه شنی با بهرهگیری از مجرب ترین کویرنوردان ایران بر شمردند.
در احیا مناطق کویری مسیر تاریخی و اکوتوریستی دهسلم نهبندان به شهداد از خودروهای دو دیفرانسیل مجهز و موتورهای تریل پرقدرت، تجهیزات فنی و پیشرفته ناوبری ماهواره ای و تجهیزات مدرن کمپینگ استفاده شد.
همه هزینههای این سفر تحقیقاتی را شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی به طور مستقل تأمین کرده است.
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