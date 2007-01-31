مواضع تند آلمان در برابر ایران توجیه پذیر نیست / آمریکایی ها هنوز بدنبال محاسبات غلط خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با توجه به روابط دیرینه و روبه پیشرفت با آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی از مواضع کشور آلمان ابراز تعجب کرد و تندروی های در پیش گرفته شده را توجیه ناپذیر دانست.

وی همجنین محدودیت های ایجاد شده توسط آلمان را در زمینه های بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری، فنی و فرهنگی که ربطی هم به قطعنامه شورای امنیت ندارند، تعجب برانگیز خواند.

هاشمی رفسنجانی، پیش شرط مذاکره را نه تنها سازنده ندانست بلکه آن را اشتباهی خواند که علاوه بر منافات آن با غرور ملی ایرانیان باعث تخریب فضای مثبت موجود در مذاکرات نیز شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و این واقعیتی است که غربی ها بویژه آمریکا باید آن را درک کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ابراز تاسف نسبت به اینکه آمریکایی ها هنوز هم به دنبال محاسبات غلط خود هستند، تجدید مذاکرات بدون پیش شرط را راه حل مناسبی برای حل مشکلات موجود دانست و گفت: ایجاد تنش به نفع هیچ یک از طرفین نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ایجاد آرامش در منطقه نه تنها به نفع ایران بلکه تمام کشورهای منطقه و جهان است و همکاری های جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل منطقه ای ازجمله افغانستان و عراق با کشورهای منطقه و غربی بیانگر تلاش ایران در زمینه ایجاد این آرامش است.

وی در ادامه تاکید کرد: ایران آمادگی دارد تا به هر نحو ممکن این اعتماد را به جهانیان بدهد که آماده برطرف کردن هر گونه سوءظن مطرح شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به سفیر آلمان گفت: جرقه این مسئله که باید خصوص تولید انرژی هسته ای صلح آمیز بر روی پای خودمان بایستیم و این مسئله توسط دانشمندان ایرانی دنبال شود، پس از آن زده شد که آلمانی ها از ادامه همکاری در خصوص اتمام پروژه نیروگاه هسته ای بوشهر سر باز زدند.

هربرت هرنز وویتس سفیر جدید آلمان در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور آلمان وجمهوری اسلامی ایران گفت: برای اولین بار در اوایل پیروزی انقلاب به ایران آمده بودیم و در دیدار امروز نشان دادید که هنوز هم جمهوری اسلامی ایران مواضع اصولی دارد و می توان با مذاکرات و مسائل و مشکلات پیش رو را حل کرد.

وی با بیان اینکه احساس نارضایتی ایرانیان را از صدور قطع نامه درک کنیم گفت: از ابتدا نیز حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را قبول داشته و از نظر محتوایی نیز در این خصوص به ایرانیان نزدیک هستیم.

سفیر آلمان، ایران را کشوری استراتژیک و بسیار مهم در منطیقه خواند و افزود: برای آلمانی ها راه حل مسئله گشوده شدن مجدد باب مذاکره بوده و جلب اعتماد طرفین را در این امر ضروری می دانیم.