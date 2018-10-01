گوسفندان به کانال فاضلاب سقوط کردند/۱۴۰ راس گوسفند تلف شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر امروز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان اسکو با اعلام جزئیات این حادثه ابراز داشت: چوپانی که بدون اطلاع از وجود کانال آب و فاضلاب شهر جدید سهند که به عنوان خط انتقال آب توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب استان حفر شده بود، اقدام به هدایت گوسفندان به سمت این کانال کرده بود که متاسفانه ۱۴۰ رای گوسفند در باتلاق و فاضلاب گیر کرده و تلف شدند.

وی سپس ادامه داد: بعداز اینکه دام ها در کانال سقوط کردند، تلف شدند. هم اکنون چوپان برای جبران خسارت به مراجع قضایی شکایت کرده است.