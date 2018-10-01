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۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

در شهر جدید سهند؛

گوسفندان به کانال فاضلاب سقوط کردند/۱۴۰ راس گوسفند تلف شد!

گوسفندان به کانال فاضلاب سقوط کردند/۱۴۰ راس گوسفند تلف شد!

تبریز- بر اساس اعلام فرماندار شهرستان اسکو بر اثر سقوط تعداد زیادی گوسفند به داخل کانال آب و فاضلاب شهر جدید سهند بیش از ۱۴۰ راس گوسفند تلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر امروز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان اسکو با اعلام جزئیات این حادثه ابراز داشت: چوپانی که بدون اطلاع از وجود کانال آب و فاضلاب شهر جدید سهند که به عنوان خط انتقال آب توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب استان حفر شده بود، اقدام به هدایت گوسفندان به سمت این کانال کرده بود که متاسفانه ۱۴۰ رای گوسفند در باتلاق و فاضلاب گیر کرده و تلف شدند.

وی سپس ادامه داد: بعداز اینکه دام ها در کانال سقوط کردند، تلف شدند. هم اکنون چوپان برای جبران خسارت به مراجع قضایی شکایت کرده است.

کد مطلب 4417992

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