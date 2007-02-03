جریمه سنگین در انتظار کارفرمایان اتباع خارجی غیرمجاز قم

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به تشکیل و فعالیت ستاد برنامه‌ریزی و برخورد با اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه و ممنوعیت کارکردن اتباع بیگانه غیرمجاز از جمله اتباع افغانی در کشور، خاطرنشان کرد: طرح شناسایی کارگران و کارفرمایان اتباع بیگانه از 15 آبان ماه در قم آغاز شده و تاکنون از 2 هزار و 515 بنگاه اقتصادی شامل کارگاه‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و ... بازدید شده که در این خصوص 9 هزار و 506 اتباع خارجی فعال در این مراکز شناسایی شدند.



مجید آوری فرد، با بیان این‌که طبق قانون کار، کسانی‌ می‌توانند در کشور کار کنند که دارای پروانه کار باشند و حضورشان در کشور قانونی و مجاز باشد، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح فقط 100 کارگر اتباع بیگانه، کار و نحوه اقامت آن‌ها مجاز بوده است.



وی ادامه داد: براساس ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که به طور غیر مجاز از اتباع بیگانه استفاده کنند، در مرحله اول به پرداخت روزانه 30 هزار تومان، مرحله دوم به پرداخت روزانه 60 هزار تومان و علاوه بر این جریمه‌ها به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.



وی افزود: در صورتی که کارفرمایان در مدت اعلام شده پس از صدور مقدار جریمه برای صدور پروانه کار کارگران اتباع خارجی اقدام کنند و یا به جای آن‌ها نیروی مجاز دیگری جایگزین کنند از پرداخت جریمه معاف می‌شوند.



آوری فرد با بیان این‌که کارفرمایان برای جذب کارگران اتباع خارجی مجاز باید اعلام نیاز کنند، تصریح کرد: سازمان کار و امور اجتماعی فقط در مشاغل سی‌گانه و مشاغلی که نیروی ایرانی برای احراز آن متقاضی نباشد، پروانه کار برای اتباع خارجی صادر می‌کند.



وی در خصوص نحوه برخورد با اتباع بیگانه غیر مجاز گفت:‌در این خصوص علاوه بر جریمه کارفرمای کارگر، از طریق ستاد برنامه ریزی و برخورد با اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه، آن‌ها را پس از جمع آوری و انتقال به اردوگاه، از کشور طرد می‌کنیم.



وی همچنین با اشاره به ممنوعیت صدور پروانه کار برای اتباع خارجی غیر مجاز، خاطرنشان ساخت: تاکنون 75 واحد کارفرمای اتباع خارجی تبعه افغانستان را به ستاد برنامه‌ریزی و برخورد با اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه معرفی کرده‌ایم که از این تعداد 10 واحد پلمپ شد و بقیه نیز در حال بررسی و پلمپ شدن است.



آوری‌فرد در ادامه سخنان خود افزایش هزینه اتباع خارجی در کشور را سیاست سازمان کار و دستگاه‌های ذی‌ربط دانست و گفت: اتباع خارجی مجاز در یک مقطع زمانی به دلیل وقوع جنگ در کشور ما پناهنده شدند و در حال حاضر نیز از تمام امکانات یارانه‌ای کشور ما استفاده می‌کنند، در صورتی که با ساماندهی مشاغل و صدور پروانه کار برای آن‌ها باید حق شهروندی خود را پرداخت کنند.



وی ادامه داد: در حال حاضر 751 در خواست برای صدور پروانه کار جهت اشتغالزایی 910 کارگر تبعه خارجی مجاز ارائه شده که تاکنون برای 518 کارگاه پروانه کار صادر شده و بقیه نیز در حال طی مراحل قانونی است.



آوری‌فرد ضمن ابراز خرسندی از نحوه اجرای طرح شناسایی کارگران و کارفرمایان اتباع خارجی در قم، خاطرنشان ساخت: طی 2 ماه گذشته جلسه‌ای با حضور تمام تشکل‌هایی که عمده کارگران آن‌ها اتباع خارجه بودند، برگزار کردیم تا با هماهنگی این تشکل‌ها طرح مورد نظر به خوبی و بدون وارد شدن صدمه‌ای به سیستم اقتصادی استان برگزار شود.



مجتبی وزیری رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم از خروج 43 هزار تبعه خارجی افغانی از قم خبرداد و گفت: طبق آمار سال 79، تعداد 102 هزار نفر از اتباع افغانی در قم سکونت داشتند که با تلاش‌های انجام گرفته تاکنون 43 هزار نفر از این افراد به کشورشان باز گشته‌اند.



وی از اجرای طرح دستگیری افغانی‌های غیر مجاز در قم خبرداد و گفت: طی دو هفته گذشته بیش از 100 تبعه افغانی غیر مجاز و فاقد مدرک اقامت با همکاری نیروی انتظای دستگیر شده‌اند و مقدمات بازگشت آن‌ها به کشورشان فراهم شده است.



رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم همچنین با اشاره به شناسایی 15 کارگاه صنعتی و 7واحد خیاطی با مالکیت اتباع افغانی خبر داد و گفت: با کار فرمایان افغانی و کارفرمایانی که از کارگران افغانی فاقد مدرک قانونی اقامت استفاده می‌کنند به شدت برخورد می‌شود.



وی تصریح کرد: طی روز‌های اخیر توسط سازمان کار و امور اجتماعی و با همکاری بسیج اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از فعالیت کارگران افغانی در قم انجام گرفته است و کارفرمایان خاطی در این خصوص نیز به پرداخت جریمه‌های نقدی محکوم شده‌اند.