رضا سفاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس سامانه آمار سازمان بنادر و دریانوردی طی ۶ ماهه نخست امسال، صادرات کالا از بندر آبادان ۱۱۵ درصد افزایش یافت.

وی افزود: میزان صادرات کالا در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ٢٠ هزار و ٢٠١ تن افزایش را نشان می دهد.

او اضافه کرد: قطعات و لوازم یدکی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، کالاهای ساختمانی، مصنوعات فلزی عمده کالاهای صادراتی بندر آبادان هستند که مقصد این صادرات، کشورهای حاشیه خلیج فار س از جمله کشور کویت و عراق است.