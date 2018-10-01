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۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۲

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان:

صادرات کالا از بندر آبادان ۱۱۵ درصد افزایش یافت

صادرات کالا از بندر آبادان ۱۱۵ درصد افزایش یافت

آبادان - مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از افزایش ۱۱۵ درصدی صادرات کالا از بندر آبادان خبر داد.

رضا سفاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس سامانه آمار سازمان بنادر و دریانوردی طی ۶ ماهه نخست امسال، صادرات کالا از بندر آبادان ۱۱۵ درصد افزایش یافت.

وی افزود: میزان صادرات کالا در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ٢٠ هزار و ٢٠١  تن افزایش را نشان می دهد. 

او اضافه کرد: قطعات و لوازم یدکی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، کالاهای ساختمانی، مصنوعات فلزی عمده کالاهای صادراتی بندر آبادان هستند  که مقصد این صادرات، کشورهای حاشیه خلیج فار س از جمله کشور کویت و عراق است. 

کد مطلب 4418017

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