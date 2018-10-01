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۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۳

علیرغم انتقادات صوری برلین از ریاض در تهاجم به یمن؛

آلمان ۲۵۴ میلیون یورو سلاح به عربستان سعودی فروخت

آلمان ۲۵۴ میلیون یورو سلاح به عربستان سعودی فروخت

علیرغم انتقادات صوری برلین از ریاض در تهاجم به یمن، آلمان اعلام کرد که از ۱۴ مارس تا ۲۳ سپتامبر، ۲۵۴ میلیون یورو سلاح به عربستان سعودی فروخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، درحالیکه مقامات برلین در ظاهر منتقد نقش ریاض در تهاجم وحشیانه علیه یمن هستند، دولت آلمان از زمان به قدرت رسیدن خود در ماه مارس سال جاری میلادی مجوز فروش ۲۵۴ میلیون یورور (۲۹۵ میلیون دلار) سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده است.

در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به سوال  حزب سبز این کشور اعلام شده است: از ۱۴ مارس تا ۲۳ سپتامبر سال جاری میلادی مجوز ۸۷ مورد فروش سلاح صادر شده است.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: یکی از آنها مربوط به صادرات ۲۵۴ میلیون یورویی سلاح به عربستان سعودی بوده است.

علاوه بر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به‌عنوان دو عضو دیگر ائتلاف نظامی عربی در یمن نیز در فهرست کشورهای واردکننده سلاح از آلمان قرار دارند.

کد مطلب 4418018

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