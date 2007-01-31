ویژه برنامه های دهه فجر در شبکه جام جم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سالنما" عنوان ویژه برنامه دهه فجر است که از فردا تا بیست و دوم بهمن ماه از شبکه جام جم پخش می شود. این برنامه به انعکاس روزانه رویدادهای پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد. این ویژه برنامه در گروه تاریخ، ادب و هنر این شبکه به تهیه کنندگی کیوان پزشکی تهیه شده است.

برنامه "فردای بهتر" از تولیدات گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه جام جم است که به تهیه کنندگی علی اکبر کرد در 11 قسمت 10 دقیقه ای ویژه ایام دهه فجر تهیه شده است. این برنامه به بررسی دستاوردهای بخش های گوناگون اجتماعی ایران در زمینه های مختلف علوم، فنون، صنایع، فرهنگ و ... می پردازد.

"ایران امروز" عنوان برنامه ای است که در گروه ویژه و بین الملل شبکه جام جم تهیه شده و در دهه فجر هر روز به مدت 28 دقیقه پخش می شود. این برنامه به تهیه کنندگی محسن شیرازی به بررسی جایگاه علمی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه و جهان می پردازد.

برنامه "حماسه انقلاب" هم به تهیه کنندگی کیوان شبدیز همه روزه در ایام دهه فجر به مدت 28 دقیقه از شبکه جام جم پخش می شود. هدف این برنامه آگاهی دادن به نسل سوم انقلاب متولدین خارج از کشور است که به علت هجوم گسترده رسانه های غربی ممکن است چهره ای غیر واقعی از انقلاب اسلامی در ذهن داشته باشند.