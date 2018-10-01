به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به عملیات خود از پنج محور ضد تروریستهای داعش در منطقه ای صعب العبور و دارای موانع طبیعی سخت در صحرای شرقی السویدا در جنوب سوریه ادامه می دهد.

منابع سوری اعلام کردند که داعش های بیشتر منابع آبی خود را در منطقه از دست داده و توان ایستادن در برابر ضربات مهلک ارتش سوریه را ندارند.

ارتش سوریه در جریان پیشروی در منطقه السویدا در جنوب سوریه بر بیمارستانهای صحرایی مسلط شده و مقر فرماندهی داعش را منهدم کرد.

امروز ارتش سوریه حدود ۶ کیلومتر مربع پیشروی کرد و مناطق صعب العبور که در آن مخفیگاهها و استحکامات داعش قرار داشت به کنترل خود درآورد. همچنین انبارهای سلاح و مواد غذایی کشف شده است.

منابع سوری اعلام کردند که به هراندازه که ارتش سوریه به سوی دو تپه اصلی که داعشی ها در آن سنگر گرفته اند، به پیش می رود نبرد سخت تر می شود.

به گفته این منابع؛ این نبرد قبل از اینکه با داعش باشد با موانع طبیعی سخت است اما روحیه جنگجویی و شجاعت سربازان سوری بر همه سختی ها غلبه کرده و دستاوردهای مهمی به دست آورده اند.

برکه های آب زیادی از داعش پس گرفته شده و شماری از تکفیری ها کشته شده و بقیه پا به فرار گذاشته اند و سلاح خود برجای گذاشتند.

ارتش سوریه مراکز آموزش تروریستها را در این مناطق کشف کرده اند. همچنین کشف بیمارستان های صحرایی و بقایای دارو نشان دهنده حجم زیاد تروریستهای زخمی شده است.

تروریستها ریش خود را تراشیده و در هر مکان ریخته اند تا بتوانند با تن کردن یونیفرم ارتش سوریه به داخل سربازان ارتش سوریه راه بیابند اما ارتش سوریه در کمینی موفق تعدادی از داعشی ها که با یونیفرم ارتش سوریه پس از تراشیدن محاسن خود قصد نفوذ میان سربازان سوری را داشتند که به چنگ نیروهای سوری افتادند.

همچنین بر اساس گزارش های دریافتی؛ تروریستهای برای جابجایی سلاح و مهمات از چارپایان با توجه به صعب العبور بودن منطقه استفاده می کنند.