مجازات منکران هولوکاست نقض حقوق بشر و آزادی بیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان،" پانیوتیز بگلیتیز" با انتقاد از ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در قبال برخورد با منکران واقعه هولوکاست، خاطر نشان کرد: مجازات انکارکنندگان هولوکاست پیامدهای منفی را به همراه خواهد داشت که می تواند رعایت حقوق بشر درکشورهای اروپایی را زیر سوال ببرد .

نماینده یونان در پارلمان اروپا افزود : شورای اروپا باید حد و مرز مشخصی را برای آزادی بیان تعیین کرده و اعضا را به اجرای آن ترغیب کند .

سخنگوی سابق وزارت امورخارجه یونان با اشاره به اینکه مجازات منکران هولوکاست به نوعی می تواند نقض حقوق بشر به شمارمی آید، اظهارداشت : با وضع قوانین خاص در زمینه رعایت حقوق بشر می توان از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری کرد .

وی افزود : اتحادیه اروپا باید عواقب مجازات انکار کنندگان واقعه هولوکاست را بپذیرد.

از سوی دیگر"بریژیت زوپریس" وزیردادگستری آلمان در این باره پیشنهاد داده بود که اعضای اتحادیه اروپا باید منکران هولوکاست را مجرم قلمداد کند .

این درحالی است بلژیک، ایتالیا، اتریش، هلند، آلمان، دانمارک و سوئیس هر کدام مجازاتی را برای انکارکنندگان هولوکاست تعیین کرده اند .



سازمان ملل نیز به تازگی قطعنامه ای را برای مجازات منکران هولوکاست به تصویب رسانده است .