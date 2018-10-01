ترامپ: برخی نمیخواهند منصفانه با ما کنار بیایند؛ باید تعرفه بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال توافق کانادا و آمریکا درباره توافقی تجاری جدیدی که قرار است جایگزین قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به توافق «نفتا» شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی گفت: برای چین، ژاپن و اروپا امتیاز است که با ما کار کنند. ژاپنی که به دولت آمریکا گفته بود حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست؛ اکنون آماده مذاکره با ما است.

وی افزود: اتحادیه اروپا خیلی سرسختی می کرد؛ ژان کلود یونکر رئیس وقت کمیسیون اروپا می گفت که مذاکره نمی کند و گفت: من خوشحالم. من به وی گفتم که تعرفه وضع می کنم. سپس گفتند که با گفتگو با ما موافقند. ستون امنیت ملی را می توان امنیت اقتصادی عنوان کرد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: ۸۰۰ میلیارد دلار در سال های اخیر در تجارت با چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه روپا در این راستا ضرر کردیم. دیگر بس است. به دلیل سونامی و طوفان اخیر در اندونزی به این کشور تسلیت می گویم.

وی اعلام کرد: ما چین را بازسازی کردیم؛ آن ها از پولی که از تجارت با ما استفاده کردند، برای ساختن هواپیما، پُل و سایر زیرساخت های استفاده کردند. من آن ها را مقصر این موضوع نمی دانم، رهبری پیشین آمریکا در این خطا مقصر بودند. چین پیشتر هرکاری می خواست در تجارت با ما انجام می داد. می توانیم با اتحادیه اروپا به توافق جدیدی برسیم. برخی کشورها نمی خواهند منصفانه با ما کنار بیایند؛ پس باید تعرفه بدهند.

ترامپ گفت: توافق جدید با نفتا تفاوت زیادی دارد. از کنگره در تأئید این توافق جدید مطمئن نیستم. ممکن است آن ها به دلیل مقاصد سیاسی این کار را نکنند؛ ولی می دانم که آن ها در این مسیر مقاومت، مانع تراشی و تأخیر می کنند. ما در کاخ سفید همان کاری را می کنیم که سناتورها می خواهند؛ من هم به دنبال خشنودی سنا هستم.