به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، حسن پاکزادیان با بیان اینکه نخستین موزه صنایعدستی ایل سنگسر در استان سمنان افتتاح شد، تاکید کرد: ایل سنگسر به عنوان بزرگترین ایل کوچرو منطقه از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه صنایعدستی برخوردار است.
وی با اشاره به تنوع بالای صنایعدستی این ایل افزود: زنان ایل سنگسر از دیرباز در تولید صنایعدستی تبحر خاصی داشته و خوشبختانه بخش زیادی از این تجربه به نسل امروز نیز منتقل شده است.
ضرورت توجه به گردشگری ایل سنگسر
مدیر موزه صنایع دستی ایل سنگسر با اشاره به استفاده از چرم در صنایعدستی زنان عشایر از راهاندازی بخش چرمینه و دوخت چرم در این موزه خبر داد و تصریح کرد: سوزن دوزی، آثار سفالین، قلمکاری و قلمزنی، ساخت قفل و کلیدهای چوبی، آهنگری و... از دیگر بخشهای تعبیه شده در این موزه است.
پاکزادیان با بیان اینکه مهدیشهر از ظرفیت قابل توجهی در گردشگری برخوردار است، افزود: طبیعت بکر و زیبا، آثار طبیعی و تاریخی و وجود شهرها و روستاهای نمونه گردشگری در این شهرستان زمینه خوبی برای جذب گردشگر در این شهرستان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مهدیشهر داری سه موزه است، افزود: این موزهها در کنار سوغات ایل سنگسر از دیگر زمینههای خوب گردشگری در منطقه است.
پاکزادیان از وجود ۴۲ نوع نان به عنوان یکی از ظرفیت های این منطقه نام برد و گفت: علاوه بر این هیچ ایلی در کشور تنوع مواد لبنی و مشتقات شیر ایل سنگسر را ندارد.
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