شاخص های توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی مزروعی بعدازظهر دوشنبه درگردهمایی مسئولان اموردام خراسان رضوی اظهار کرد: ابداع روش های جدید پرورش دام مبتنی بر ظرفیت های بومی یک هنر است ودر این راه باید از نژادهای برتر و اصلاح نژاد استفاده کنیم.

وی افزود:سهم ۳۶ درصدی تولید و درآمد بخش کشاورزی در حوزه امور دام است و در بحث دام سبک کاهش تولید داریم، دوره پرورش دام به صورت گله گردشی گذشته است زیرا نه مراتع ما پاسخگوست و نه نیروی انسانی و نه امکانات و ملزومات آن فراهم است و باید نوع پرورش دام را تغییر دهیم.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: اگر با مسائل اقتصادی فعلی برخورد نمی کردیم در نظر داشتیم واحد های ویژه صادرات دام ایجاد و راه اندازی کنیم و پرورش دام را به منظور صادرات در استان توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: امروزه ما برای تامین نهاده ها نباید متکی به شرکت پشتیبانی امور دام باشیم و وظیفه شرکت هاو تشکل های کشاورزی تامین نهاده ها و خرید محصول است. نهاده در کشور به اندازه کافی موجود است وتشکل ها باید نهاده هارا تامین کنند.

مزروعی خاطر نشان کرد:در خصوص طیور گسترش و توسعه تولید سایر ماکیان مانند ، بوقلمون ، کبک ، بلدرچین و قرقاول باید در دستور کار قرار بگیرد و لازم است که تنوع تغذیه ای در این مورد زیاد شود.همچنین ایجاد سازه های سبک در بخش گلخانه ای بخصوص در بحث سبزی و صیفی و گسترش سطح زیر کشت کلزا مهم است وهر شهرستانی که کشت کلزا آن بیش از ۷۰ درصد از تعهدش باشد از مشوق های لازم برخوردار می شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از نظر شاخص های توسعه یافتگی در بخش کشاورزی نظیر مکانیزاسیون ، واحدهای گلخانه ای ، تولیدات دام طیور ، سطح آبیاری تحت فشار و تولید عسل ، عقب هستیم ودر جهت توسعه این امور باید تلاش کنیم.