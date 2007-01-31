مبارک و مرکل مسئله هسته ای ایران را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "سلیمان عواد" سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر گفت که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و آنجلا مرکل صدراعظم آلمان همه مسائل خاورمیانه را بررسی خواهند کرد.

وی همچنین به تلاش مبارک با همتایان منطقه ای و بین المللی خود برای پایان دادن به رکود روند صلح خاورمیانه و برقراری ثبات در لبنان، عراق و منطقه دارفور درغرب سودان اشاره کرد و اتحادیه اروپا را شریکی فعال و مهم برای مصر دانست.

عواد خاطرنشان کرد که سفرمرکل درپی سفر خاویرسولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مصر و منطقه خاورمیانه صورت می گیرد.

ازسوی دیگر، "برند اربل" سفیر آلمان درمصر گفت که مرکل درباره روند صلح خاورمیانه، مسئله هسته ای ایران، تحولات عراق، سودان و سومالی با مبارک گفتگو خواهد کرد.