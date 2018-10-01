الحاق ایران به موافقتنامه شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،سید رحمت اله پریچهر، افزود: موضوع الحاق ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون پس از بررسی و تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و مصوب شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و چندی پیش تشریفات قانونی آن توسط وزارت امور خارجه کشور انجام شد.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۵ شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون در موافقتنامه خود تغییراتی را در زمینه نقش هایی که این شورا می تواند داشته باشد و استانداردها و تعاریف در حوزه زیتون ایجاد کرد که باید به تصویب کشورهای عضو می رسید و از این رو، موضوع این موافقتنامه در سال ۹۵ به معاونت حقوقی رییس جمهوری ارسال شد و پس از پیگیری های زیاد در ۲۰ شهریور ماه امسال تشریفات قانونی آن از سوی وزارت امور خارجه ایران انجام شد.

پریچهر گفت: بر اساس شرایط جدید این موافقتنامه و پذیرش آن، ایران به عضویت خود در شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون ادامه می دهد و به زودی پذیرش این موافقتنامه توسط ایران به سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: اعضای این شورای بین المللی می توانند از خدمات و ظرفیت های آن شامل همکاری های فنی بین المللی برای اجرای پروژه های تحقیقاتی، انتقال تجربه و تکنولوژی، گسترش تجارت روغن و کنسرو زیتون، به روز کردن استاندارها و افزایش کیفیت این محصول استفاده کنند.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، دسترسی به آخرین آمار در حوزه کشت و تولید روغن و دانه زیتون، برگزاری بازدیدهای میدانی، ایجاد کلکسیون ارقام و تبادل ژرم پلاسم را از دیگر مزیت های عضویت در شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون عنوان کرد.

وی اذعان داشت: ایران با توجه به برنامه های توسعه ای زیتون و در راستای بهینه سازی تولید در سال ۷۸ رسما به شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون پیوست.

گفتنی است مقر شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون در مادرید اسپانیا است و علاوه بر اتحادیه اروپا، ۱۵ کشور دیگر جهان عضو این شورا هستند.