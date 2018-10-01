استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری «زیارت» شود/ ایجاد شهرک گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، جلسه کمیسیون نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردم شورای شهر گرگان برگزار شد.

شهردار گرگان در این جلسه اظهار کرد: پیشنهادات در خصوص ساماندهی زیارت باید مطابق با قوانین جاری کشور باشد.

عبدالرضا دادبود با بیان این که مراجع صدور پروانه در کشور شهرداری، استانداری و بخشداری ها هستند، افزود: عملاً حضور در محدوده زیارت با نبود ما فرقی ندارد، آن جا در حریم شهر است و اگر تبصره ماده یک برای آن تصمیم نگیرد نمی توان برای آن کاری کرد.

دادبود با اشاره به این که در طرح جامع مطرح بود که زیارت در حریم شهر آورده شود، ادامه داد: با این که محدوده در منطقه حفاظت شده قرار دارد ولی رسماً چیزی حفاظت نمی شود یا متصل به شهرداری شود و یا به عنوان شهرک مستقل گردشگری که مطابق با قوانین است، تبدیل شده و متولی داشته باشد.

شهردار گرگان گفت: یا حریمی برای روستا در نظر گرفت تا در اختیار دهیاری و شورا باشد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که مرجع آن مشخص نباشد عملاً تصمیم گیری بی فایده است.

بلاتکلیف ماندن زیارت

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به برخی از اظهار نظرها استان های دیگر در خصوص زیارت واکنش نشان داد و گفت: آن ها هم روستاهای مشابه ای دارند مگر ما سخنی در این زمینه می گوییم.

علی اصغر یوسفی ادامه داد: زیارت بلاتکلیف و باید با تصمیم گیری جامع فکری به حال آن شود.

وی افزود: شهرهای کشور همگی منطقه ای مانند زیارت دارند که جزو مناطق گردشگری شده، چرا باید مر قانون فقط در استان گلستان اجرا شود.

یوسفی گفت: زیارت بهترین ظرفیت گردشگری ما است و آب گرمی دارد که حتی برای مردم ما هم ناشناخته مانده است چرا باید مردم تا سرعین برای آب گرم بروند اما نتوانند از آب گرم زیارت استفاده کنند.

وی بیان کرد: شهرداری برای خدمات شهری آن جا هزینه می کند ولی چه چیزی نصیب شهرداری شده است.

یوسفی تصریح کرد: قوانین سخت و مختلفی داریم ولی با این وجود اوضاع خوبی در آنجا حاکم نیست و بهترین پیشنهاد این است که یا به عنوان منطقه شهری و یا به عنوان شهرک گردشگری مطرح شود.