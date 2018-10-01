پرداخت ماهانه ۳۲۵۰ میلیارد تومان حقوق بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی‌زاده شامگاه دوشنبه در بازدید واحدهای تولیدی قائمشهر با بیان اینکه سیاست کلی صندوق خروج از بنگاه‌داری است، اولویت اول خروج را بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده عنوان کرد و افزود: این امر در راستای سیاست‌های ریاست جمهوری و تأکید بر بنگاه و دارایی بازنشستگان اعم از بخش شستا و کارمندان بازنشسته است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، با اشاره به پیمان با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، مبنی بر ارائه سود کف ۲۰درصد و سقف ۳۵ درصد، گفت: اگر شرکت‌ها این میزان سود را به مجموعه ارائه ندهند، جزو شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده قیمت‌گذاری شده و از طریق بورس و فرابورس به بخش‌های غیردولتی دارای اهلیت واگذار خواهند شد.

وی خواستار کمک مسئولان استانی و شهرداری و شورای شهر برای تغییر کاربری مجموعه به‌منظور ایجاد ارزش افزوده ملک برای سرمایه‌گذاری در دیگر سطوح شد و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در داخل همین استان انجام خواهد شد، افزود: صندوق دارای یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر عضو است و هر کمکی در نهایت موجب سود بازنشستگان سازمان شهرداری نیز خواهد شد.

نقی‌زاده با بیان اینکه سیاست کلی در وزارت تعاون ایجاد اشتغال و فقرزدایی است، اظهار کرد: توجه بیشتر ما ارائه خدمات به افراد کم‌توان جامعه و در راستای این سیاست، صندوق بازنشستگی، صندوقی است که ماهیانه ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق می‌دهد و از این رو، باید مبلغی را از مجموعه تحت پوشش خود تدارک ببینیم تا این حقوق‌ها به موقع پرداخت شود.

وی با بیان اینکه با ایجاد ارزش افزوده، می‌توان در کنار پرداخت حقوق، ایجاد اشتغال نیز داشت، بر همکاری سازمان‌ها برای کمک‌های بالقوه همچون وام‌های کم‌بهره تأکید کرد و از جمله موارد ایجاد اشتغال به مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: افراد بازنشسته، افراد نخبه جامعه هستند که با ایجاد خلاقیت ویژه توان کارآفرینی دارند و اگر بتوانیم این افراد را توانمند کنیم آنها خانواده را دور خود جمع کرده و توانمند خواهند ساخت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه صندوق، گفت: تلاش بیشتر باید بر تولیدات باشد و نگرانی‌ای بابت فروش وجود ندارد چرا که به همه شرکت‌های زیرمجموعه تکلیف می‌کنیم تا نیاز خود را از همین بخش‌های تولیدی تأمین کنند.

وی با ابراز خرسندی از توانمندی‌های این مجموعه با توجه به شرایط تحریم‌ها، بر اداره خوب آن از سطوح کارگری تا کلان تأکید کرد و افزود: مقرر است تا نیروی ۴۳ نفری این بخش به ۵۳ نفر برسد و امیدوارم که این بخش در سرکشی غیرمترقبه نیز همچون سرکشی امروز، نقش خود را خوب ایفا کند.