خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، ثمین مامقانی نژاد : بر اساس ارزیابی‌های آماری ارائه شده، در حال حاضر استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های پیر کشور شناخته شده است. به گفته مسئولین مربوطه در حال حاضر جمعیت بالای ۶۰ سال استان مرکزی ۱۵۵ هزار و ۶۹۰ نفر می‌باشد که ۱۰.۸ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و از این میزان جمعیت سالمند، ۶۳ درصد در شهرها و ۳۷ درصد در روستاهای استان ساکن هستند.

با توجه به شیب تند افزایش آمار سالمندی در استان مرکزی می‌طلبد که مسئولان نگاه ویژه و خاصی را نسبت به رفع مشکلات و مسائل سالمندان داشته باشند تا این قشر نیز بتوانند به راحتی زندگی و در جامعه حضور پیدا کنند.

در راستای حمایت از سالمندان و تامین رفاه این قشر، چندی پیش طرح «شهر دوستدار سالمند» در اراک به عنوان یک ضرورت در دستور کار مسئولان قرار گرفت و وظایف دستگاه‌های مسئول و مرتبط در این زمینه مشخص شد، اما در زمینه اجرای این طرح هنوز مشکلاتی وجود دارد و تاکنون تنها ۱۰ درصد از آن اجرایی شده است.

مناسب نبودن زیرساخت‌های لازم برای حضور سالمندان در جامعه

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه نرخ سالمندی در این استان بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: همین مسئله سبب شده تا گام نخست به منظور ایجاد بستر مناسب برای حضور سالمندان در جامعه، تحت عنوان طرح شهر «دوستدار سالمند» در اراک برداشته شود.

زهرا امینی بیان کرد: تا قبل از اجرای این طرح، دستگاه‌های مختلف استان در این زمینه ورود نکرده بودند و هیچ اقدامی انجام نشده بود، هم اکنون وظایف برخی از دستگاه‌ها تعیین تکلیف و مشخص شده اما متاسفانه با تمامی این اقدامات، تنها ۱۰ درصد از اهداف این طرح تاکنون محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه باید به منظور رفع مشکلات و مسائل سالمندان در جامعه در تمامی سال برنامه وجود داشته باشد، تصریح کرد: این پیگیری‌ها توسط دستگاه‌های مختلف نباید تنها به یک هفته محدود شود و در تمام سال باید در این زمینه گام برداشته شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم به منظور حضور سالمندان در جامعه در استان مرکزی وجود ندارد، اضافه کرد: در شهر اراک، مناسب سازی خیابان‌ها و معابر برای سالمندان پیشرفت خوبی نداشته است.

تحقق شهر دوستدار سالمند، در گرو تامین اعتبار

امینی تصریح کرد: تحقق شهر دوستدار سالمند نیاز به امکانات و شرایط ویژه ای دارد که انجام تمامی این اقدامات منوط به تامین اعتبار است، از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به تسهیل عبور و مرور سالمندان، مسائل درمانی، طب سالمندی و… اشاره کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت جمعیتی استان مرکزی از نظر سالمندی، برای رفع مشکلات و مسائل این قشر باید نگاه کلان وجود داشته باشد تا بتوانیم طرح شهر دوستدار سالمند را به درستی اجرایی کنیم، در اجرای این طرح، ۱۰۸ شاخص با مشارکت هفت دستگاه استان و نظارت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مدنظر است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به لزوم ایجاد و گسترش فضاهایی برای استراحت و نشستن سالمندان در مکان‌های عمومی، مناسب سازی اماکن عمومی و… در راستای اجرای طرح شهر دوستدار سالمند، اظهار داشت: جلوگیری از پارک خودروها در پیاده روها و در دسترس بودن وسایل حمل و نقل برای سالمندان نیز در اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته است که بایستی توسط دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

امینی بیان کرد: سالمندان نیاز به برنامه‌های مفرح و شاد و همچنین فضاهایی دارند که بتوانند در این فضاها ساعات شادی را سپری کنند، شاد نگه داشتن جامعه سالمند یک ضرورت است، اما متاسفانه به دلیل نبود بسترهای لازم برای حضور این افراد در جامعه، منزوی و گوشه گیر شده اند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سالمندان دارای تجارب بسیار مهم و ارزشمندی هستند، باید تدابیری به منظور استفاده از تجارب این افراد به عنوان سرمایه‌های ارزشمند اندیشیده شود و در راستای تکریم این افراد در تمام طول سال برنامه ریزی وجود داشته باشد.

شهر دوستدار سالمند، در نظرگیرنده نیازهای معنوی و فیزیکی سالمندان

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه انتخاب اراک به عنوان شهری برای اجرای طرح دوستدار سالمند، می‌تواند زمینه ساز کاهش مشکلات سالمندان باشد، تصریح کرد: هشت محور توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح شده که در برگیرنده نیازهای معنوی و فیزیکی سالمندان بوده و شامل مناسب سازی فضاهای بیرونی و ساختمان‌ها، نقل و انتقال، مسکن، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی، مشارکت مدنی، ارتباطات و اطلاعات و خدمات بهداشتی و عمومی است که در تحقق شهر دوستدار سالمند باید مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضا فتح آبادی افزود: با توجه به روند رو به رشد سالمندی در استان مرکزی باید به طور جدی تدابیری به منظور آسان شدن شرایط حضور سالمندان در جامعه با تغییر زیرساخت‌ها اتخاذ شود و در این زمینه دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در ادامه با اشاره به ضروت وجود برنامه‌های متنوع برای سالمندان در جامعه تصریح کرد: باید شرایطی در جامعه فراهم شود تا سالمندان بتوانند در کنار یکدیگر ساعاتی را سپری کنند و فعالیت‌های اجتماعی انجام دهند، این مسئله قطعاً از انزوا، افسردگی و گوشه نشینی سالمندان جلوگیری خواهد کرد.

فتح آبادی اضافه کرد: سالمندان دارای نیازها و خواسته‌هایی در تمامی ابعاد از جمله فرهنگی، اجتماعی و رفاهی هستند که این نیازها باید به صورت کارشناسانه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و به منظور تامین آن برنامه ریزی وجود داشته باشد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی ادامه داد: همچنین باید به منظور حفظ جایگاه و شان سالمندان، فرهنگ سازی های لازم در جامعه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه درک از وضعیت و شرایط سالمندان باید در خانواده‌ها و حتی در جامعه به صورت فرهنگ درآید، اضافه کرد: در این صورت قطعاً شاهد حضور بیشتر این افراد در جامعه و افزایش شادی و نشاط و ارتقای سلامتی این قشر خواهیم بود.

به نظر می‌رسد سالمندان به عنوان قشری که زمانی در حوزه اقتصاد، صنعت، کشاورزی و سایر عرصه‌های جامعه مشارکت فعالی داشته و هم اکنون تنها خواستار برخورداری از رفاه حداقلی هستند، بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرند و براساس آمارهایی که از پیرتر شدن جمعیت کشور طی سال‌های آتی خبر می‌دهد، تامین زیرساخت‌های خدات رسانی به این قشر از هم اکنون در دستور کار قرار گیرد.