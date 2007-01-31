فلسفه رسانه نباید به صورت اصل خودبنیاد طرح شود

دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباب الزامهای توجه فلسفی و نظری به رسانه گفت : طی سالیان اخیر برخی از استادان فلسفه و نظریه پردازان ارتباطات در آمریکا و اروپا به مباحث نظری رسانه ها توجه کرده اند. اینان تئوری هایی را هم در اینباره عرضه کرده اند مانند اینکه تلوزیون یک ارائه کننده پیام نیست بلکه خود تلوزیون یک پیام است.

دکتر مجتهدی افزود: طرح مباحث فلسفی رسانه قابل تامل و بررسی است اما من بجد معتقدم که نباید فلسفه را از دیگر مسائل فرهنگی جدا کرد. فلسفه باید در مجموعه دیگر موضوعات جامعه و فرهنگ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به این نکته که فلسفه نباید به صورت انحصاری عرضه نشود بلکه باید جنبه های مختلف آن بررسی شوند گفت : فلسفه رسانه از ابداعات و نوآوری های فرهنگ فلسفی ما نیست لذا طرح آن نباید به صورت تصنعی در کشور ما ایجاد شود بلکه باید نکات مختلف آن بحث و بررسی گردند.

دکتر مجتهدی تاکید کرد: طرح مباحث فلسفه رسانه نباید به صورت اصل خودبنیاد در آید بلکه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگرچه برخی بر این باورند که مباحث فلسفی که در غرب جریان دارند باید در ایران طرح شوند و یا به عبارتی بومی شوند و این امر می تواند برخی از مسائل جاری را در جامعه حل کند با این حال اینگونه نیست. رسانه های ما در کشورمان به صورت اختلاطی هدایت می شوند و لذا باید نگاه معرفتی هم داشته باشند اما به شرطی که سطح فرهنگی را افزایش دهیم و از نگاههای ابزاری و وارداتی پرهیز کنیم.

دکتر مجتهدی با تاکید بر این نکته که من با طرح مباحث فلسفه رسانه موافقم گفت : انحصاری کردن فکر دشمن فکر است. لذا باید اندیشه های جدید را در ابتدا مورد بحث و بررسی قرار دهیم. می ‌بایست مستمر بودن تفکر را به جد مطرح کنیم. یکی از درد های اساسی که در فرهنگ ما دیده می ‌شود و دردی جدی به حساب می‌ آید این است که گویی ما را عادت داده ‌اند که با تفکر نمی ‌شود کار کرد و تفکر کاربردی ندارد. اذهان ما توام با منفی ‌بافی و در حاشیه ماندن و گریز از مسائل حاد روزانه است. این یک بیماری است. فلسفه و تفکر موقعی موثر است که افراد دست‌ کم پذیرفته باشند که تفکر کردن کار موثری است.