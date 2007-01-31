ارزش معاملات روزانه بورس فلزات به بیش از 120 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، تالار این بورس در روز چهارشنبه شاهد جمعا 11 هزار و 420 تن عرضه و در مقابل 10 هزار و 360 تن تقاضا برای محصولات فوق‌الذکر بود.

در روز چهارشنبه در گروه محصولات فولاد، 7 هزار و 700 تن انواع محصولات فولادی در 3 رینگ معاملاتی جداگاه به ارزش 41 میلیارد و 220 میلیون ریال به صورت نقد و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 22/81 و 10/34 درصد از کل بازار را در این روز به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه آلومینیوم، نیز در 7 رینگ معاملاتی جداگانه مقدار یک هزار و 160 تن انواع محصولات ‌آلومینیومی به ارزش 36 میلیارد و 440 میلیون و 160 هزار ریال به صورت نقدی و سلف معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 06/15 و 14/30 درصد از کل بازار را در این روز به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مسی نیز 560 تن انواع مس در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 30 میلیارد و 478 میلیون و 880 هزار ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 91/5 و 21/25 درصد از کل بازار را در روز چهارشنبه شامل می‌شد.

در روز چهارشنبه در گروه محصولات کنسانتره مولیبدن نیز 60 تن سولفور مولیبدن به ارزش 12 میلیارد و 755 میلیون و 280 هزار ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 63 دصد و 55/10 درصد از کل بازار را در روز چهارشنبه به خود اختصاص داد.

در روز مورد بررسی،40 تن شمش روی با درجه خلوص 99/99 دصد نیز عرضه شد که به دلیل نبود تقاضا برای ان، هیچگونه معامله‌ای در این گروه انجام نشد.