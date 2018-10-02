رایزنی «نچیروان بارزانی» و «عمار حکیم» درباره پرونده ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، با حضور در دفتر جریان حکمت ملی عراق، با سید عمار حکیم، رهبر این جریان دیدار و گفتگو کرد.
سید عمار حکیم در این دیدار با تأکید بر ضرورت نهاییسازی روند انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر طبق زمانبندیها و ساز و کارهای قانونی به منظور تشکیل دولت آتی، گفت: این دولت باید بر اساس شروط مرجعیت دینی عراق تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه دولت آینده باید ارائه خدمات به شهروندان را در اولویت قرار دهد تا سطح خدمترسانی و توسعه کشور افزایش یابد، ادامه داد: جناحهای کُردی باید برای معرفی گزینه مورد نظر خود برای ریاستجمهوری با هم به توافق برسند.
رهبر جریان حکمت ملی با تأکید مجدد بر این امر که رئیسجمهور عراق باید نماینده تمام عراقیها باشد و نه تنها نماینده جناحی خاص، خواستار انتخاب وی از میان شخصیتهای نزدیک به بغداد و اربیل شد.
وی در پایان بر اهمیت همکاری قوه مجریه و مقننه تاکید کرد و افزود: رئیس جمهور باید در روابط بینالمللی و منطقهای تحت عنوان عراق واحد عمل کند.
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