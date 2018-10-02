ضعف در اطلاع رسانی صحیح دلیل خرید بیش از نیاز مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان، با اشاره به اینکه عدم هماهنگی دستگاه ها منجر به ایجاد بستر برای سو استفاده عده ای خواهد شد، اظهار داشت: همه ما مسئول هستیم از ظلم در حق مردم، تضعیف روحیه و تزریق ناتوانی در جامعه جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلات، نارسایی ها و کمبودهایی در جامعه ما وجود دارد ولی نباید مسئولان ما دچار خودباختگی و ضعف شوند، افزود: در شرایط عادی همه قادر به مدیریت کردن هستند اما امروز که شرایط ویژه ای ایجاد شده، مدیران باید هنر مدیریت خود را نشان دهند.

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه امروز باید به جد از اجحاف در حق مردم جلوگیری به عمل آورد، ادامه داد: یکی از مواردی که در تحقق این مهم یاری رسان خواهد بود، مقوله برخورد جدی با قاچاق است.

مرادنیا ضمن تاکید بر توقیف تمامی محموله های دام قاچاق اعم از سبک و سنگین که از سایر نقاط کشور وارد استان می شود، یادآور شد: از مرز ما نباید حتی یک راس دام خارج شود.

وی بیان کرد: به محض اطمینان از قاچاقی بودن محموله های دام وارد شده به استان، این محموله ها باید توقیف شوند و تعزیزات حکومتی در این راستا به هیچ فردی اجازه دخالت ندهد.

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه قاچاق احشام در هر حجمی نیازمند برخورد جدی است، گفت: باید با همکاری بین دستگاهی اقدامات لازم را لحاظ کرد تا پس از مصادره دام هایی که به قصد قاچاق حمل می شود، توقیف و به کشتارگاه تحویل داده شود تا از تکرار عمل قاچاق احشام جلوگیری کرد.

مرادنیا اظهارداشت: با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، دام های قاچاق کشف شده نباید طی مزایده به بخش خصوصی واگذار شود بلکه باید با قیمت مناسب در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام استان قرار گیرد تا اینگونه تعادلی هم در بازار ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کامیون داران هم در مقابل مردم و ارائه خدمت به آنها مسئول هستند، افزود: اتاق بازرگانی، اتحادیه کامیون داران و یا هر تاجری که بتواند لاستیک از عراق وارد استان کند مورد حمایت قرار می گیرد.

استاندار کردستان با اشاره به وضعیت پیش آمده در بخش حمل و نقل نیز بیان کرد: قطعا این موارد یک شبه اتفاق نیافتاده لذا برای رفع این مهم و مرتفع کردن مشکلات حمل و نقل کالاهای اساسی در استان مجموعه دستگاه های دولتی، نظامی و انتظامی هر گونه دستگاه حمل و نقلی که دارند برای حمل کالاهای اساسی و به خصوص کود شیمیایی مورد نیاز استان به کار گیرند.

مرادنیا ادامه داد: هماهنگی که ما بین نیروی انتظامی و شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی در استان وجود دارد موجب شده در زمینه سوخت با مشکلی مواجه نشویم، اما در سایر دستگاه ها و نهادها ناهماهنگی هایی وجود دارد و هر یک از آنها براساس گمان خود قانون را تفسیر می کنند.

وی رسالت رسانه در اوضاع کنونی جامعه را تزریق امید و دلخوشی به مردم عنوان کرد و یادآور شد: هجمه دشمنان نظام در شبکه های اجتماعی و خارجی اکنون بحث و بررسی کمبودهای ما است لذا رسانه ها باید در این راستا منفعلانه برخورد نکنند چون احساس امنیت و آرامش مردم، بخشی از مشکلات جامعه را حل می کند.