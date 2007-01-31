مسعود مرادی دیدار تیم های سوریه و مالزی را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارتیم های فوتبال المپیک سوریه ومالزی ازگروه دوم رقابتهای مقدماتی المپیک پکن، روز چهارشنبه 28 فوریه (9 اسفند) درشهر دمشق پایتخت سوریه برگزارخواهد شد که ازسوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 4 داور ایرانی برای قضاوت این دیداربرگزیده شده اند .



براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود مرادی به عنوان داوروسط با کمک های حسین نجاتی وحیدر شکوربرای قضاوت این دیدارتعیین شده اند، ضمن اینکه محسن ترکی نیز داورچهارم این دیدارخواهد بود .



به همین منظورتیم داوری کشورمان روزسه شنبه 8 اسفند ماه عازم شهردمشق پایتخت سوریه خواهند شد .



کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین برای قضاوت دیدارتیم های بحرین وبا برنده دیدارتیم های سنگاپورو پاکستان ، که در تاریخ فوق به میزبانی شهرمنامه بحرین برگزارخواهد شد ، چهار داور ازکشورمان را انتخاب کرده است .



هدایت ممبینی با کمک های رضا سخندان و کامرانی فر قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت ضمن اینکه محسن قهرمانی به عنوان داور چهارم این دیدارتعیین شده است .