خروج کالاهای اساسی از آبادان به عراق ممنوع شد

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشستی که به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با استاندار خوزستان داشتند، گفت: در این نشست تصمیمات خوبی از جمله تامین ارزاق مورد نیاز شهرستان به اندازه کافی، گرفته شد و در زمان حاضر نیز ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز و حتی بیشتر از آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال سازماندهی بازارها هستیم، افزود: به منظور خروج واسطه گران از بازارهای آبادان، ورود میادین میوه و تره بار به بازارها برای عرضه مستقیم کالاهایشان به مردم انجام می شود.

وی اظهار کرد: مسئولیت تنظیم بازار به منظور کنترل بهتر و بیشتر از سازمان منطقه آزاد اروند به فرمانداری های آبادان و خرمشهر محول شده است.

سرپرست فرمانداری آبادان تصریح کرد: روند ممنوعیت خروج کالاهای اساسی از آبادان توسط عراقی ها تا ایجاد بسترهای لازم ادامه خواهد داشت.

موسوی افزود: در حال تهیه بروشورهایی هستیم که در آنها نوع اقلامی که عراقی ها امکان خرید و خروج آن را از آبادان دارند، نوشته می شود،عراقی ها اجازه خرید همه نوع کالا به خصوص کالاهای اساسی و ارزاق مورد نیاز مردم را ندارند.

وی با تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی توسط عراقی ها از آبادان، اظهار کرد: اولویت در خرید کالاهای اساسی با شهروندان آبادانی است.