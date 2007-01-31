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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۱۸

دعوت بغداد از کشورهای همجوار برای شرکت دراجلاس همسایگان عراق

یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد از کشورهای همجوار خود برای شرکت در اجلاس آتی همسایگان دعوت به عمل آورده است.

به گزارش خبرگزاری به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در وزارت امورخارجه عراق که خواست نامش فاش نشود، گفت: این وزارتخانه دعوتنامه هایی را برای کشورهای همسایه به منظور شرکت دراجلاس آتی کشورهای همجوار فرستاده است.

وی با اشاره به اینکه این دیدار ماه آینده برگزار خواهد شد، افزود: دولت عراق علاوه بر کشورهای همسایه از مصر، اردن و سازمان کنفرانس اسلامی نیز برای حضور در اجلاس دعوت کرده است

برپایه این گزارش، آخرین اجلاس همسایگان عراق ماه ژوئیه گذشته در تهران برگزار شد و پس از آن نیز کشورهای همجوار، اجلاسی را آوریل سال 2005 میلادی در شهر استانبول ترکیه برگزار کرده بودند.

کد مطلب 441826

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