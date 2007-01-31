دعوت بغداد از کشورهای همجوار برای شرکت دراجلاس همسایگان عراق

به گزارش خبرگزاری به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در وزارت امورخارجه عراق که خواست نامش فاش نشود، گفت: این وزارتخانه دعوتنامه هایی را برای کشورهای همسایه به منظور شرکت دراجلاس آتی کشورهای همجوار فرستاده است.

وی با اشاره به اینکه این دیدار ماه آینده برگزار خواهد شد، افزود: دولت عراق علاوه بر کشورهای همسایه از مصر، اردن و سازمان کنفرانس اسلامی نیز برای حضور در اجلاس دعوت کرده است

برپایه این گزارش، آخرین اجلاس همسایگان عراق ماه ژوئیه گذشته در تهران برگزار شد و پس از آن نیز کشورهای همجوار، اجلاسی را آوریل سال 2005 میلادی در شهر استانبول ترکیه برگزار کرده بودند.