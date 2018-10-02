آغاز اجرای کمک نظامی ۳۸ میلیارد دلاری آمریکا به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از آغاز فرایند اعطای کمک ۳۸ میلیارد دلاری واشنگتن به رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گفته وی، با ورود به سال مالی جدید، دوره ۱۰ ساله تفاهم‌نامه واشنگتن- تل‌آویو به ارزش ۳۸ میلیارد دلار که در سال ۲۰۱۶ میلادی به امضا رسید؛ آغاز می‌شود.

به‌ این‌ترتیب، آمریکا سالانه ۳.۳ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات نظامی خارجی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد حال‌آنکه ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز برای همکاری مشترک در خصوص پروژه‌های موشکی در نظر گرفته شده است.

به ادعای نائورت، اجرای این تفاهمنامه نظامی، بازتابی از تعهد درازمدت و تزلزل‌ناپذیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دولت وی و مردم این کشور در قبال امنیت اسرائیل است.

نائورت در ادامه اظهارات خود این تفاهم‌نامه را که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شده است، نشانه‌ای از تعهد فراحزبی در قبال رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش پایانی بیانیه خود ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد و مدعی شد این مسئله نه‌تنها منافع رژیم صهیونیستی بلکه منافع آمریکا را نیز به مخاطره می‌اندازد.

نائورت مدعی شد: این تفاهم‌نامه نشانه بارزی است از اینکه آمریکا به ظرفیت اسرائیل برای دفاع از خود با تکیه بر برتری نظامی در برابر تمام رقبای بالقوه منطقه‌ای‌ باور دارد.