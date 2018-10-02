فردا آخرین مهلت ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای دوره ۴۹ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) از ۱۹ شهریورماه آغاز شده است و ۱۱ مهرماه به پایان می رسد.

این دوره از آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت ۱۹ مهرماه برگزار می شود و داوطلبان از ۱۷ مهرماه می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت کنند.

در این دوره آزمون در حوزه های امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی قزوین، گیلان، گلستان، همدان، کرمان، کرمانشاه، یزد، زاهدان و زنجان به صورت الکترونیکی (بر اساس کامپیوتر) و حوزه های اصفهان، مشهد، شیراز و تهران به صورت کاغذی برگزار می شود.

کارنامه نهایی دوره ۴۹ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) از ۲۹ مهرماه قابل دسترسی است.

آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت دارای ١٠٠ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (٣٠ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴٠ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ٣٠ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ١٠٠ نمره (بدون نمره منفی) است.

برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

هر کارنامه دارای یک کد ویژه به نام Certification Code بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش قابل استعلام است. کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها، ...) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.