نمایش های تئاتر شهر و تالار مولوی دوازدهم مهر ماه اجرایی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش های مجموعه تئاتر شهر پنجشنبه دوازدهم مهر ماه به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام زین العابدین (ع) اجرا نمی شوند.

هم اکنون نمایش های«مرگ و پنگوئن» به کارگردانی پیام دهکردی در تالار چهارسو، «سیم و سرمه» به کارگردانی روزبه حسینی در تالار سایه، «عند از مطالبه» به کارگردانی سامان خلیلیان در تالار قشقایی و «به آسمان خوب نگاه کن» به کارگردانی شهاب راحله در پلاتو اجرا میزبان علاقه مندان تئاتر است.

در تالار مولوی نیز به مناسبت سالروز شهادت امام زین العابدین (ع) اجرای نمایش «خدایگان» به کارگردانی رحمت امینی روز پنجشنبه ۱۲ مهر و اجرای نمایش «اژدهاک» به کارگردانی علی شعبانی روز جمعه مورخ ۱۳ مهر تعطیل خواهند بود.