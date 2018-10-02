به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به نامه‌ای که شورای شهر به وزیر کشور ارسال کرده است، گفت: بارها گفته ام در نامه ای که به وزارت کشور ارسال کرده ایم و بسیار روشن بود خواستار نظر وزارت کشور در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان بودیم و وزیر کشور در حال تدقیق قانون با وضعیت فعلی انتخاب شهرداران است تا وزیر کشور نظر خود را اعلام نکند ما نیز در شورا کاری انجام نمی دهیم و فکری برای شهرداری یا شهردار جدید نکرده ایم.

وی در ادامه در خصوص سایر نامه هایی که به دولت ارسال شده، گفت: در طول سال های گذشته همیشه شهر تهران با مشکلاتی همراه بوده که حل این مشکلات نیاز به همیاری دولت دارد به خصوص در قوانینی مانند برنامه پنجساله و قانون بودجه، قوانینی برای کمک به شهرداری ها پیش بینی شده است.

هاشمی افزود: در برخی از این قوانین به دولت اجازه داده شده به شهرداری ها کمک کنند و در برخی دولت باید به شهرداری ها کمک کند مانند بازآفرینی بافت فرسوده یا یارانه مترو و اتوبوس. همچنین به دولت اجازه داده شده تا ۵۰ درصد به توسعه مترو کمک کند. موضوع کمک وزارت نفت به حمل و نقل عمومی وظیفه قانونی است، زیرا مترو باعث صرفه جویی سوخت می شود و بر اساس یکی از بندهای قانون این وزارتخانه مکلف است بر اساس تفاهم نامه ای که در مدیریت گذشته و مدیریت فعلی به امضا رسیده، این کمک ها را از محل صرفه جویی سوخت به شهرداری بدهد.

وی در خصوص نامه شورا به رهبری نیز توضیح داد: این نامه به صورت بدی مطرح شد. ما در این نامه تقاضای پول نکرده بودیم، بلکه چالش های شهر تهران مطرح شده بود و کمک هایی که می توان برای حل این چالش ها به تهران کرد نیز آمده بود در حالی که این گونه مطرح شد که ما تقاضای ۲ میلیارد دلار و غیره کرده ایم، در حالی که در این نامه اصلا بحثی از تقاضای پول نشده بود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: در این نامه ما چالش های شهر تهران را مطرح و خواستار رهنمودهای ایشان شدیم و همچنین درخواست دیداری با ایشان داشتیم.

وی در خصوص اینکه آیا وقتی برای این دیدار داده شده است، گفت: ما همچنان منتظریم و خصلت شیعه این است که همیشه منتظر باشد.

هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص وقت دیداری که وی و الویری برای دیدار با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده اند به چه سرانجامی رسید، گفت: هنوز جوابی داده نشده و اگر وقت ملاقاتی داده شد همه با هم می رویم.