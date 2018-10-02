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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۸

محسن هاشمی تشریح کرد

آخرین وضعیت نامه‌های شورا به نهادهای دولتی

آخرین وضعیت نامه‌های شورا به نهادهای دولتی

رئیس شورای شهر تهران آخرین وضعیت نامه هایی که به دولت و مجلس ارسال کرده را توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به نامه‌ای که شورای شهر به وزیر کشور ارسال کرده است، گفت: بارها گفته ام در نامه ای که به وزارت کشور ارسال کرده ایم و بسیار روشن بود خواستار نظر وزارت کشور در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان بودیم و وزیر کشور در حال تدقیق قانون با وضعیت فعلی انتخاب شهرداران است تا وزیر کشور نظر خود را اعلام نکند ما نیز در شورا کاری انجام نمی دهیم و فکری برای شهرداری یا شهردار جدید نکرده ایم.

وی در ادامه در خصوص سایر نامه هایی که به دولت ارسال شده، گفت: در طول سال های گذشته همیشه شهر تهران با مشکلاتی همراه بوده که حل این مشکلات نیاز به همیاری دولت دارد به خصوص در قوانینی مانند برنامه پنجساله و قانون بودجه، قوانینی برای کمک به شهرداری ها پیش بینی شده است.

هاشمی افزود: در برخی از این قوانین به دولت اجازه داده شده به شهرداری ها کمک کنند و در برخی دولت باید به شهرداری ها کمک کند مانند بازآفرینی بافت فرسوده یا یارانه مترو و اتوبوس. همچنین به دولت اجازه داده شده تا ۵۰ درصد به توسعه مترو کمک کند. موضوع کمک وزارت نفت به حمل و نقل عمومی وظیفه قانونی است، زیرا مترو باعث صرفه جویی سوخت می شود و بر اساس یکی از بندهای قانون این وزارتخانه مکلف است بر اساس تفاهم نامه ای که در مدیریت گذشته و مدیریت فعلی به امضا رسیده، این کمک ها را از محل صرفه جویی سوخت به شهرداری بدهد.

وی در خصوص نامه شورا به رهبری نیز توضیح داد: این نامه به صورت بدی مطرح شد. ما در این نامه تقاضای پول نکرده بودیم، بلکه چالش های شهر تهران مطرح شده بود و کمک هایی که می توان برای حل این چالش ها به تهران کرد نیز آمده بود در حالی که این گونه مطرح شد که ما تقاضای ۲ میلیارد دلار و غیره کرده ایم، در حالی که در این نامه اصلا بحثی از تقاضای پول نشده بود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: در این نامه ما چالش های شهر تهران را مطرح و خواستار رهنمودهای ایشان شدیم و همچنین درخواست دیداری با ایشان داشتیم.

وی در خصوص اینکه آیا وقتی برای این دیدار داده شده است، گفت: ما همچنان منتظریم و خصلت شیعه این است که همیشه منتظر باشد.

هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص وقت دیداری که وی و الویری برای دیدار با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده اند به چه سرانجامی رسید، گفت: هنوز جوابی داده نشده و اگر وقت ملاقاتی داده شد همه با هم می رویم.

کد مطلب 4418367
نورا حسینی

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