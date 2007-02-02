جشنواره های ادبی به غنای ادبیات نمی افزایند

دکتر عباس پژمان در گفتگوی با خبرنگار مهر در مشهد ضمن بیان این مطلب گفت : جشنواره ها کمک چندانی به ادبیات نمی کنند بلکه در حد یک تشویق و تقدیر از نویسندگانی که بهترین آثار را طرح می کنند باقی می مانند. این جشنواره ها در ایجاد علاقه در میان خوانندگان کتاب هم می توانند مؤثر باشند، اما به شرطی که درست عمل کنند.

مترجم "تاریخ محاصره لیسبون" اضافه کرد: به طوری کلی نمی توان از جشنواره ها توقع چندانی داشت چرا که برخی از آنها، خود مشکلات مضاعفی را برای ادبیات ایجاد می کنند.

پژمان گفت: مسائلی که باعث رونق ادبیات و کمک به نویسنده می شوند ، چیزهای دیگری هستند از جمله اینکه اثر نویسنده چاپ شود و به دست خواننده برسد و همچنین کوشش هایی که برای ایجاد ذوق مطالعه در بین کودکان و نوجوانان انجام می گیرد. اینها خیلی مهم تر از جشنواره هایی هستند که حتی بعضی از آنها برای سرکوب برخی از نویسندگان شکل می گیرند.

وی ادامه داد: ادبیات داستانی ما در مقایسه با ادبیات دنیا هنوز به حدی نرسیده است که با قله های آثار ادبی دنیا مانند جنگ و صلح، در جستجوی زمان از دست رفته و بسیاری کتاب های دیگر قابل مقایسه باشد ، اما به هر حال اکنون آثاری داریم که می توان آنها را با برخی آثار خوب دنیا را مقایسه کرد.

وی تصریح کرد: ما هنوز انرژی چندانی در زمینه ادبیات داستانی مدرن صرف نکرده ایم. بنابراین انصاف نیست که مقایسه ای با ادبیات داستانی کشورهایی که چندین سال است در این زمینه فعالیت می کنند صورت بگیرد؛ ضمن اینکه موانع و مشکلات مختلف هم در این زمینه وجود داشته است.

