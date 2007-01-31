ویژه برنامه های دهه فجر در رادیو گفتگو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده گزارشی "ویژه فیلم فجر" از 12 تا 22 بهمن ماه و همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر هرشب ساعت 21:45 دقیقه از رادیو گفتگو پخش می شود. این برنامه در هر قسمت گزارشی از فیلم های اکران شده در سینماهای جشنواره، جلسات نقد و بررسی فیلم ها و گفتگو با عوامل فیلم های راه یافته به بخش های مختلف را ارائه می کند. مارال دوستی گزارشگر برنامه است.

برنامه زنده "گفتگوی روز" از 12 تا 22 بهمن ماه به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای این حادثه عظیم قرن بیستم را نقد و بررسی می کند. این برنامه هر روز ساعت 18:5 و به مدت 105 دقیقه مهمترین مسایل علمی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی، رسانه ای و فرهنگی و هنری را بررسی می کند.

برنامه زنده "پرسش" به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی از 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 21 به سردبیری و اجرای اسماعیل میرفخرایی در شبکه گفتگو تهیه و پخش می شود. محور این برنامه تولید علم در ایران است. همچنین ویژه برنامه "تولد جمهوری" به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 12 تا 22 بهمن ماه از شبکه گفتگو پخش می شود.

در این برنامه که علی شکوهی از کارشناسان مسائل سیاسی سردبیری و اجرای آن را برعهده دارد، روند شکل گیری قیام مردم ایران برعلیه حکومت پهلوی تا رسیدن به پیروزی و شکست طاغوت زمان از منظر صاحب نظران و کارشناسان بررسی می شود.