همایش «شهر ایرانی- اسلامی» به همت شهرداری گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود، صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان که به مناسبت هفته ایمنی انجام شد، اظهار کرد: حوزه آتش نشانی ۴۶ نوع خدمت به مردم ارائه می دهد.

وی افزود: این خدمات هم در سطح شهر انجام شده و هم خارج از محدوده شهر را در برمی گیرد.

دادبود ادامه داد: آتش سوزی سطح شهر، کارخانجات، مزارع و جنگل ها از عمده عملیات های ما است و بعد از آن، محبوس شدن در آسانسور بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

شهردار گرگان بیان کرد: زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی در محدوده داخل شهر بین سه تا پنج دقیقه است و اپراتورهای ما به صورت تصادفی به مردم تماس گرفته و میزان رضایت خدمات را جویا می شوند که الحمدالله تا به این جا همگی رضایت داشته اند.

دادبود گفت: بهترین نیروهای غواص را در گرگان داریم و چندین بار برای غواصی خارج از شهر هم اعزام شده اند که نمونه آن غواصی در گُل رامیان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: پیگیر الحاق زمین فرمانداری به پارک شهر هستیم و سعی داریم که زمین سازمان جهاد کشاورزی گلستان را که در خیابان شهیدبهشتی قرار دارد، گرفته و برای آن ها ساختمان بسازیم و بقیه آن را به فضای سبز تبدیل کنیم.

دادبود با بیان این که ۸۰ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، اضافه کرد: دولت ها محلی مؤثرتر از دولت های ملی هستند و با این اقدامات سعی در جلب رضایت مندی مردم داریم.

شهردار در پایان از آیت الله نورمفیدی خواست تا در همایش «شهر ایرانی – اسلامی» که در دستور کار شهرداری است و مکان آن در بیت الزهرا است، سخنرانی کند که با موافقت وی روبرو شد.

دادبود خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش پایان آوردن هزینه های نظافت شهری است تا مردم پای کار بیایند و فرهنگ سازی خوبی در این زمینه صورت گیرد.