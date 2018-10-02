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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه عنوان کرد

ابلاغ ۵۴ هزار میلیارد ریال ازاعتبارات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه

ابلاغ ۵۴ هزار میلیارد ریال ازاعتبارات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه

کرمانشاه_رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه از ابلاغ ۵۴ هزار میلیارد ریال از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله وفایی امروز سه شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اظهار داشت: در مجموع در سفر مقام معظم رهبری به این استان قرار بود ۸۲ هزار میلیارد ریال از محل های مختلف طی سه سال اختصاص یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه افزود: این اعتبارات باید برای ساخت یک هزار و ۱۹۳ پروژه عمرانی تزریق می شد.

وی با تصریح اینکه تاکنون کل اعتبارات ۳۹۹ میلیارد ریالی از محل دفتر مقام معظم رهبری اختصاص یافته است، کل اعتبارات ابلاغی را ۵۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وفایی بیان داشت: این اعتبارات قرار بود طی سه سال جذب شود و تحرکی برای جبران عقب ماندگی های استان باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه همچنین اعتبار سال ۹۷ از محل ردیف سفر را ۴۲۵ هزار میلیون ریال عنوان کرد.

کد مطلب 4418435

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