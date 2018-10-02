جشنواره اصلاح الگوی مصرف آب در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا صبح سه شنبه در جشنواره اصلاح الگوی مصرف آب در ساری با اشاره به حیات موجود زنده به آب اظهار داشت: این ماده حیاتی در وضعیتی قرار دارد که لازم است در مصرف آن از اسراف پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه حجم آب در کره زمین ثابت است ادامه داد: تنها سه درصد آب در کره زمین قابل مصرف و قابلیت شرب را دارند و سه چهارم آن در یخهای قطبی واقع شده است.

وی با اشاره به کاهش ذخایر آبی در جهان عنوان کرد: طبق پیش بینی محققان تا ۲۵ سال آینده نیمی از جهان با بحران آب مواجه می شوند و بحران آب مسئله جهانی خواهد شد.

حجت الاسلام غلامی با اظهار اینکه نیمی از مردم جهان سوم حتی برای نوشیدن نیز آب پاکیزه در اختیار نخواهند داشت به نقش آب در سلامتی موجودات زنده و آب اشاره کرد و گفت: ۷۵ درصد مردم جهان سوم از داشتن آب سالم و سلامتی محروم خواهند شد زیرا ۸۰ درصد بیماری ها ناشی از عدم سلامت آب است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه شاهد بحران آب در برخی از مناطق مختلف کشور هستیم خواستار صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف آب در جامعه شد.

وی با تاکید براینکه اصلاح الگوی مصرف و رعایت صرفه جویی به معنای درست استفاده کردن است گفت: اسراف سبب خشم خداوند و کاهش برکت زندگی و سبب از دست دادن منابع می شود.

وی زیان های اجتماعی و سقوط اخلاقی جامعه را از دیگر پیامدهای اسراف برشمرد و گفت: یکی از دلایل اختلاف طبقاتی و یا زوال حکومت ها اسراف است.