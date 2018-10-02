پرهیز از موازی کاری در فعالیت های قرآنی مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی پیش از ظهر سه‌ شنبه در مراسم آغاز چهل و یکمین دوره مسابقات قرانی کشور در اراک، با اشاره به اینکه برگزاری این مراسم و محفل نورانی افتخار بسیار بزرگی برای استان مرکزی است، بیان کرد: تمامی افراد جامعه باید قرآن را سرلوحه امور خود قرار دهند و با استفاده از راهنمایی های این کتاب آسمانی بتوانیم مسیرهای سخت و دشوار کنونی را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه اتفاقات بسیار خوبی افتاده، زیرا در سال ۸۸ تعداد افرادی که در مسابقات کشوری قرآنی شرکت داشتند ۳۶ هزار نفر بوده و این تعداد با افزایش حدود ۱۱ برابری در سال گذشته به ۴۰۰ هزار نفر رسیده که امیدواریم امسال به یک رقم پرافتخار در این بخش برسیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اضافه کرد: این تعداد از جوانان و نوجوانان شرکت کننده در مسابقات قرآنی کشوری بیان کننده نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در بین این قشر است.

حجت‌الاسلام محمدی تصریح کرد: به منظور آموزش های قرآنی به تمامی اقشار جامعه، مربیانی تربیت شده اند که در تمامی استان ها و شهرستان ها فعالیت دارند، در این بخش ۱۱ هزار مربی در سراسر کشور آموزش های قرآنی را انجام می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه برگزاری مسابقات قرآنی ماند سایر فعالیت ها مشکلاتی وجود دارد که مهم ترین این موارد انجام اقدامات موازی است، بنابراین باید با یک ساز و کار مشخص و هم‌ افزایی از ظرفیت یکدیگر در برگزاری مسابقات استفاده شود و از اقدامات موازی پرهیز کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور توضیح داد: در این بخش پیشنهادی از سوی سازمان اوقاف کشور مبنی بر آمادگی استفاده از ظرفیت های این سازمان در حوزه فعالیت‌ های قرآنی داده شده تا بتوانیم به صورت هدفمند و تجمیعی با پرهیز از هرگونه موازی کاری این محفل نورانی را برگزار کنیم.

حجت‌الاسلام محمدی تصریح کرد: در برگزاری مسابقات قرآنی باید تابلوهای ادارات کنار گذاشته شود و تابلوی قرآن را بالا ببریم که اگر این گونه شود، قطعا خیر و برکت به امور داده خواهد شد، به همین منظور چند سالی است که عنوان سازمان اوقاف را از مسابقات قرآنی حذف کرده‌ایم و برای این مسابقات یک نشان را در نظر گرفته‌ایم.

وی اضافه کرد: این اقدام به این دلیل بوده که این برنامه برای اسلام، نظام، شهدا و مقام معظم رهبری است، البته در زمینه بهتر برگزار شدن این محفل پیشنهاداتی داده شده تا در این بخش نیز اقدامات شایسته‌ای انجام شود و بتوانیم فرهنگ قرآنی و استفاده از فرامین این کتاب آسمانی را سرلوحه تمامی اقدامات قرار دهیم.