بنیاد برکت به مدد ایجاد اشتغال در قصرقند می آید

حمیرا ریگی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بی توجهی به امر آموزش و اشتغال بسترها را برای رشد انواع آسیب ها فراهم می کند و در این راستا تلاش کردیم تا توجه مسئولان را به این مهم جلب کنیم .

وی افزود: پس از رایزنی های انجام شده مسئولان بنیاد برکت قول های مساعدی برای اشتغالزایی در شهرستان قصرقند داده اند و ان شاء الله با مشارکت این بنیاد برخی از مشکلات بیکاری منطقه رفع می شود.

فرماندار قصرقند با اشاره به برخی ناهنجاری ها در بازار مصرف هم تصریح کرد: در شهرستان قصرقند اکیپ های بازرسی و تعزیرات روزانه بر توزیع کالاهای اساسی مردم نظارت دارند.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های مردمی برای حل مشکلات استفاده شود، ادامه داد: مسئولان با هماهنگی های بین سازمانی با حضور در بین مردم به مشکلات آنان رسیدگی کنند.

ریگی گفت: بانک ها نیز برای پرداخت تسهیلات باید با متقاضیان همکاری کنند و به تسهیل قوانین در بحث ضامن برای وام گیرنده بپردازند.

وی افزود: مجتمع آبرسانی ۲۶۱ روستایی بخش «تلنگ» در دهه فجر امسال افتتاح می شود و و با افتتاح آن مشکلات آبی مردم این منطقه رفع می شود .

فرماندار قصر قند تصریح کرد: توجه به صنایع دستی، کشاورزی و دامپروری و همچنین ایجاد گلخانه های جدید می تواند برای حل مشکل بیکاری راهگشا باشد.