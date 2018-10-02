رصد اطلاعاتی معامله گران ارز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، محمد حسین صادقی اظهار داشت: به دنبال پیگیری رویکرد دستگاه قضایی مبنی بر برخورد جدی با اخلال گران اقتصادی در بازار تعدادی از صرافان غیر مجاز که به خرید و فروش غیرقانونی ارز مبادرت نموده و موجب بی نظمی در بازار شده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: طی انجام یک کار اطلاعاتی سه نفر از صرافان آزاد و غیرمجاز شناسایی و حین تعقیب و گریز دستگیر شدند که از آنها مبلغ هفتاد هزار و ۹۵۰ دلار به صورت نقد کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه عنوان کرد: بنا به تحقیقات صورت گرفته تراکنش های موجود در حساب بانکی این افراد و محتوای دفاتر کشف شده از آنان حاکی از انجام بیش از سه بار قاچاق ارز توسط این افراد است.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری فردی دیگر در همین راستا خبر داد و گفت: در طی رصد موضوعات مربوط به اخلال گران نظم اقتصادی بازار ضابطین دستگاه قضایی به وضعیت خرید و فروش در یکی از مغازه های زرگری حسب هماهنگی با مراجع قضایی جهت بررسی به محل مذکور مراجعه کردند که طی بازرسی از این مغازه مبلغ ۲۸ هزار و ۹۰۰ دلار و مقادیری ارز متعلق به کشورهای دیگر کشف و ضبط کردند.

صادقی اضافه کرد: به دلیل شک به مال کسب شده نیز مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه نقد از گاوصندوق وی کشف و توقیف شد.

مدعی العموم کرمانشاه تصریح کرد: بنا به گفته صاحب این مغازه طی چند ماه اخیر به دلیل رکود در خرید و فروش طلا در اکثر مغازه های طلا فروشی صرفا خرید و فروش ارز و دلار صورت گرفته که با این وصف وجه نقد مکشوفه مربوط به خرید و فروش ارز توسط این فرد بوده است که براساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق قاچاق ارز است.

وی بیان کرد: به علاوه محتوای دفاتر ثبت خرید و فروش متهم حاکی از این است که وی بیش از سه بار به خرید و فروش غیرقانونی ارز مبادرت نموده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان کرد: معامله کنندگان ارز و دلار مطلع باشند که به طور کامل شناسایی شده و رصد اطلاعاتی می شوند لذا با فروشندگان ارز قاچاق به صورت جدی و بدون اقماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت بازار فروش دلار در محله خیابان گمرک معروف به کوچه لک ها به کسانی که در این محله مبادرت به خرید و فروش ارز دارند تذکر داد به دلیل وصول شکایت مردمی،در این مکان تجمع نکنند.