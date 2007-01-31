عراق امن برای تمامی کشورهای عربی امنیت می آورد / اجماعی علیه ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمد نبی حبیبی در سخنانی با اشاره به ابعاد توطئه حمله به نجف گفت: تروریستها می خواستند مراجع نجف را به قتل برسانند و بارگاه ملکوتی حضرت علی (ع) را به خاک و خون بکشند خوشبختانه دولت با نفوذ در این گروه تروریستی به موقع توانست توطئه آنها را خنثی کند.

حبیبی در ادامه افزود: امنیت عراق، امنیت ایران محسوب می شود و دولت ایران نمی تواند نسبت به شرارت تروریست ها در عراق و همگرایی آنها با اشغالگران بی تفاوت باشد.

وی تصریح کرد: دولت های عربی مخالف دولت مالکی باید بدانند عراق امن برای آنها هم امنیت می آورد.

وی در پاسخ به یک سئوال در مورد پیشنهاد تشکیل اوپک گازی با روسیه توسط رهبری و واکنش روسها گفت: واکنش روسها نشان داد که تحریم هایی که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می شود اساس درستی ندارد و اجماعی علیه ایران هم وجود ندارد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: تهران و مسکو درک می کنند که از وجود گاز به عنوان یک کالای استراتژیک چگونه استفاده کنند. همچنین قرارداد 10 میلیارد دلاری ایران و اروپا در بزرگترین پروژه پارس جنوبی هم نشان داد آمریکایی ها در تحریم ایران خواب می بینند که به سختی می شود آن را خوب تعبیر کرد.

وی همچنین با گرامیداشت ایام نورانی دهه فجر و ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی افزود: یاد شهدای انقلاب اسلامی را گرامی می داریم و به روح پر فتوح آنها درود می فرستیم و سرافرازانه اعلام می داریم انقلاب امام خمینی (ره) یک انقلاب جهانی است و هر روز بر غرب و عظمت افزوده می شود.