انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، دادستانی ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ مظنون به پولشویی را صادر کرد. این اقدام در ادامه تحقیق پیرامون انتقال ۲.۵ میلیارد لیره ترکیه (معادل ۴۱۹ میلیون دلار) به حسابهای بانکی خارجی انجام شد.
بر اساس این خبر حجم کلانی از این مبلغ به حساب شهروندان ایرانی مقیم آمریکا انتقال یافته است.
دادستانی، پلیس و دیگر مقامات هنوز اطلاعات کاملی در این خصوص ارائه ندادهاند اما به گفته ریاست دادستانی شهر استانبول، این تحقیقات برای شناسایی آنهایی که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را هدف قرار دادهاند؛ انجام میشود.
در بیانیه دادستانی استانبول میخوانیم: مظنونین متهم به پولشویی، تشکیل گروهی با هدف ارتکاب جرم و قانونشکنی در راستای ممانعت از سرمایهگذاری در حوزه توریسم هستند و این مبلغ را به حدود ۲۸ هزار و ۸۸ حساب در خارج از ترکیه منتقل کردهاند.
شبکه «هابرترک» ساعاتی پس از انتشار این خبر، اعلام کرد که این افراد با جمعآوری دلار از بازار ارز ایران و بردن آنها به ترکیه، نهایتا این نیم میلیارد دلار را به ۲۸,۰۸۸ حساب متعلق به یهودیان ایرانی در ایالات متحده انتقال دادهاند.
گفته میشود که روند پولشویی از اول ماه میلادی ژانویه آغاز شده و انتقال پول نیز با مبلغ پایه ۵ هزار لیر یا بیشتر از شعب و دستگاههای خودپرداز مختلف انجام میشده است.
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