تدوین نظام جامع برای مدیریت انتخابات ضروری است/ شورای نگهبان قدردان زحمات رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی که امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد، در گفتگو با این خبرگزاری تصریح کرد: در برخی کشورها پروسه انتخابات در اختیار احزاب و یک فرایند تعریف شده و مدیریت شده است و مکانیسم مردمی آنها مانع از ورود هرگونه ضربه به منافع ملی می شود و ایران باید بسوی مردمی برگزار شدن انتخابات برود و حکومتی بودن آن را کمرنگ نماید.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آمار تفضیلی انتخابات 24 آذر نیز، این کار را از وظایف وزارت کشور دانست و توضیح داد: شورای نگهبان و وزارت کشور رابطه ارگانیک و اداری ندارند و این شورا جز رایزنی غیررسمی نمی تواند کاری انجام دهد، اما اگر آمار آراء هر فرد در اختیار او قرار گیرد، از نظر امنیتی و سیاسی منعی وجود ندارد.

کدخدایی اضافه کرد: انتظار جامعه این است که این شورا در بررسی مصوبات از نظر کارشناسی مانند دولت یا مجلس وارد جزییات شود اما قانون اساسی وظیفه دیگری را بر عهده ما قرار داده که انطباق طرح ها و لوایح مصوب نهاد قانونگذاری با شرع و قانون اساسی و اظهار نظر در این زمینه است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در عین حال تاکید کرد: اعضای شورای نگهبان در خصوص مصوبات، نظرات کارشناسی مختلفی دارند که تلاش شده در حد امکان گزارش تفضیلی آنها از این پس در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

کدخدایی در پاسخ به سئوالی در خصوص هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی که در دولت گذشته ایجاد و در دولت نهم منحل شد، گفت: ایجاد هیات مذکور در قوانین جمهوری اسلامی جایگاه نداشت و به همین علت لایحه قانونی دولت آقای خاتمی در این زمینه، توسط شورای نگهبان رد شد.

"شورای نگهبان در سال های 1359 و 1365 در خصوص اصل 113 قانون اساسی پیش و پس از بازنگری اظهارنظر و تاکید کرد که ایجاد سازوکار جدید برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی روسای جمهورخلاف قانون است و از آنجا که هیات مورد بحث نیز مشمول چنین نظریه ای شد، قانونی نبود".

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص امکان تجدیدنظر در نظرات فقهی و حقوقی این شورا اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان مانند همه انسان ها، نظرات تخصصی خود را مطابق با برداشت شخصی شان از مسائل اعلام می کنند و امکان دارد استباط امروز آنها از یک مسئله متفاوت با برداشت دیروز باشد. ضمن اینکه ترکیب شورا هم در حال تغییر است.

وی افزود: اگر سوابق یک مسئله بررسی شود و نیاز به تائید مجدد باشد، این کار صورت می گیرد و اگر لازم باشد نظریه جدیدی داده شود، امکان تغییر وجود دارد؛ در حوزه صلاحیت نامزدهای انتخابات هم ملاک تصمیم گیری مدارک به روز است و چنانچه کسی در گذشته نماینده مجلس یا حتی رئیس جمهور بوده ولی مدرک جدیدی نشان دهد که در حال حاضر فاقد صلاحیت این کار است، این مسئله در نظر گرفته می شود.

از کدخدایی سئوال شد کدام دوره مجلس شورای اسلامی بهترین تعامل را با شورای نگهبان داشته و او پاسخ داد : هر دوره فعالیت نهاد قانونگذاری شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد و این گونه نبوده است که در یک دوره شورا با مجلس آرام تر برخورد کرده و یا در برابر آن کوتاه آمده باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان که تاکید کرد شورای متبوعش در اظهارنظرهای قانونی و حقوقی خود درباره مصوبات متاثر از ارتباطات عمل نکرده است، در عین حال گفت که تعامل مجلس ششمی ها با این شورا گاه در بستری سیاسی صورت می گرفت و برخی طرح ها و لوایح با آگاهی از رد آن در شورای نگهبان تصویب می شد.

وی این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که طرح "تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم" که اخیرا از سوی مجلس هفتمی ها تصویب شد، از جمله طرح هایی است که مطابق روندی که اشاره شد تصویب شد؛ بگونه ای که اکثر نمایندگان ملت و حتی مرکز پژوهش های مجلس آن را خلاف قانون اساسی می دانند اما در عین حال به تصویب رسیده است.

کدخدایی در خصوص "لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران" نیز توضیح داد: این لایحه اشکالات متعددی داشت که در 19 بند از سوی شورای نگهبان اعلام شد و 15 اشکال آن از جمله اشکالات ثابت بسیاری از طرح ها و لوایح است که مربوط به تحمیل بار مالی به دولت می شود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: یک مورد از اشکالات لایحه مذکور، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و دو مورد مربوط به مغایرت با اصل 85 قانون اساسی و یک مورد مربوط به وجود ابهام در آن بود که این موارد پس از عودت به مجلس، در جهت تامین نظر شورا رفع شد که هفته آینده بررسی می شوند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه خدمات رسانی به ایثارگران بر دیدگاه های خود در خصوص 15 مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس تاکید دارد و پیش بینی می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد که هنگام بررسی لایحه پس از تصویب اولیه به محمد دهقان رئیس بنیاد شهید و ایثارگران گفته است که برای خدمات رسانی جامع به ایثارگران و رفع مشکلات آنها، بویژه جانبازان که اکثرا از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، از محل مدیریت منابع اعتبار خاص تعلق بگیرد تا این کار بطور مطلوب صورت گیرد.

کدخدایی در خاتمه این گفتگو متذکر شد شورای نگهبان از مظلوم ترین نهادهای کشور است و با تقدیر از خبرنگاران به خاطر همکاری مناسب با این شورا، در عین حال از اصحاب رسانه که یکی از سخت ترین مشاغل را بر عهده دارند، خواست بیش از پیش این نهاد را یاری دهند.

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با سخنگوی شورای نگهبان به زودی منتشر می شود .