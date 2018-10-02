طرح«سی کار» در مبارزه با «سیگار» در قزوین عملیاتی می شود

فرشاد پیلهچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلامت و بهروزی مردم از مهمترین حوزههای مسؤلیت اجتماعی است که جهاد دانشگاهی درارتباط با آن دغدغه های فراوانی داشته و دارد و همواره از طریق فعالیتهای گوناگون تلاش میکند در حل معضلات و مشکلات این حوزه و پرکردن خلأهای موجوداقدام کند.
وی افزود:امروز مصرف دخانیات بهویژه سیگار و قلیان در کشور و استان قزوین به یک مشکل جدی تبدیل شده و آثار سوء ناشی از مصرف دخانیات نه تنها مصرف کنندگان که آحاد جامعه را درگیر میکند و کشور نیز همواره منابع عظیمی را در راه درمان بیماریهای ناشی از دخانیات هزینه میکند.
پیلهچی با اشاره به راههای گوناگون در حوزه مبارزه با استعمال دخانیات عنوان کرد: گرچه گاهی روشهای قضایی قابل ستایش از جمله منع ارائه قلیان در اماکنی مانند قهوهخانهها، سفرهخانهها و رستورانها اثار مطلوبی داشته اما با برنامه ریزی مناسب میتوان طرحهایی را اجرایی کرد که با آن مشکلات دیگر نیز حل شود.
رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین افزود: سالانه مبالغ هنگفتی برای مبارزه با مصرف دخانیات در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و درمانی هزینه میشود، و ما معتقدیم میتوان با اختصاص بخشی از همین هزینه، در کنار فعالیت فرهنگی، اجتماعی و درمانی در مبارزه با سیگار، اشتغال آفرینی کرده و سی شغل ایجاد کرد.
پیلهچی اظهار کرد: طرحی که جهاد دانشگاهی به آن توجه کرده و در آن به جزئیات علمی و موضوعات اجتماعی دقت دارد، ایجاد اشتغال در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات است که بدنبال کاهش مصرف دخانیات و کمک به چرخه اشتغال و اقتصاد کشور هستیم.
رئیس جهاد دانشگاهی قزوین یادآورشد: طرحهای ویژه جهاد دانشگاهی در صورت همکاری و تصویب از سوی نهادهای ذیربط به زودی با جزئیات اجرایی آن معرفی و اجرایی میشود.
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