اجازه نمی دهیم پدیده در باتلاق فرو رود/رایزنی با وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در دیدار با مدیران باشگاه پدیده اظهار کرد: اتفاقات ایجاد شده برای تیم پدیده خوش آیند نیست و نباید این تیم با این پتانسیل روند صعودی اش از بین برود.

وی افزود:طی روز های قبل مذاکراتی با استاندار خراسان رضوی در خصوص پدیده انجام شده و پیگیری مشکلات این تیم در حال انجام است. علاوه بر این با وزیر ورزش و جوانان نیز تلفنی تماس گرفتم تا بتوانیم راهکاری برای کمک به تیم پدیده پیدا کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت:متاسفانه قانون دست ما را برای کمک مستقیم به تیم های ورزشی خصوصی بسته است اما این طور نیست که دست روی دست بگذاریم تا این تیم در باتلاق فرو برود.

فتاحی افزود: تیم پدیده ویترین ورزش استان است و مردم هم حق دارند تا نگران این تیم باشند و من از تمام ظرفیت ها برای کمک به باشگاه استفاده خواهم کرد.

رییس هیات فوتبال خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: شرایط تیم پدیده امروز بسیار حاد است و ما اجازه نخواهیم داد تا این تیم هم به سرنوشت تیم هایی مثل ابومسلم و مشکی پوشان دچار شود.

محمد مهدی براداران تصریح کرد:خوشبختانه آقای فتاحی طی چند روز گذشته نشان دادند که بر روی مسائل تیم دغدغه دارند و قطعا این مسئله در چند روز آینده حل خواهد شد.